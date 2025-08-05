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Кишкові інфекції влітку: як захиститися та не потрапити до лікарні
Розповідаємо про симптоми, причини та профілактику кишкових інфекцій.
Від початку року в Україні зафіксовано майже 25 тисяч випадків кишкових інфекцій. Основні причини зараження — недоброякісна їжа, забруднена вода, порушення гігієни та купання в непридатних для цього водоймах.
Про це йдеться у матеріалі «РБК-Україна».
Основні збудники
Гострі кишкові інфекції викликають різні мікроорганізми:
бактерії: сальмонела, кишкова паличка, шигела, стафілокок, клебсієла, кампілобактер, протей;
віруси: ротавіруси, аденовіруси, ентеровіруси, норовірус;
найпростіші: амеба.
Як відбувається зараження
Найчастіше інфекції передаються через:
споживання заражених продуктів (особливо м’яса, яєць, молочних виробів без належної обробки);
пиття неякісної води;
немиті овочі та фрукти;
контакт із забрудненими предметами побуту;
купання у водоймах із сумнівною чистотою.
Симптоми, на які варто звернути увагу
Типовими проявами кишкових інфекцій є:
нудота, блювання;
діарея;
біль у животі;
слабкість;
підвищення температури;
головний біль;
ознаки зневоднення (особливо небезпечне для дітей і літніх людей).
Що робити при зневодненні
Втрати рідини при кишкових інфекціях можуть призвести до серйозних ускладнень: погіршення роботи серця, нирок, мозку. Основні ознаки зневоднення:
У дітей:
сухість у роті;
відсутність сечовипускання;
млявість, плач без сліз.
У дорослих:
сильна спрага;
прискорений пульс;
темна сеча;
запаморочення;
сухість шкіри та слизових.
У важких випадках можливі судоми, непритомність і ниркова недостатність.
Як лікуватися
При перших симптомах варто звернутися до лікаря. До постановки діагнозу слід:
пити багато рідини (краще — спеціальні регідратаційні розчини);
приймати ентеросорбенти;
дотримуватися щадного раціону (виключити смажене, жирне, сирі овочі та фрукти).
Антибіотики або інші препарати призначаються лише після аналізів.
Як запобігти кишковим інфекціям
Щоб мінімізувати ризик, дотримуйтеся простих правил:
мийте руки після вулиці, туалету, перед їжею;
ретельно мийте овочі, фрукти;
уникайте сирих або недостатньо оброблених продуктів;
зберігайте їжу за температурного режиму;
не купайтеся у водоймах, які не мають дозволу на використання;
не ковтайте воду під час купання;
користуйтеся окремими ножами та дошками для сирого м’яса;
регулярно дезінфікуйте поверхні на кухні.
Нагадаємо про масове отруєння в закладі ресторатора Міші Кацуріна у Львові. Там через спалах кишкової інфекції у людей, яких госпіталізували, виявили бактерію Salmonella enteriditis, що викликає кишкові інфекції. А під час епідеміологічного розслідування фахівці Держпродспоживслужби виявили низку порушень чинного законодавства.
Зокрема, персонал порушував правила миття посуду: інвентар кондитерського цеху мився разом з інвентарем м’ясного та овочевого цехів у підвальному приміщенні, повідомили експерти.
Раніше у Полтаві масово отруїлись майже 30 студентів. Там теж зареєстрували спалах гострої кишкової інфекції.
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