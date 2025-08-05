Кишкові інфекції влітку: як захиститися та не потрапити до лікарні

У літній період ризик підхопити кишкову інфекцію в Україні суттєво зростає / © Unsplash

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Від початку року в Україні зафіксовано майже 25 тисяч випадків кишкових інфекцій. Основні причини зараження — недоброякісна їжа, забруднена вода, порушення гігієни та купання в непридатних для цього водоймах.

Про це йдеться у матеріалі «РБК-Україна».

Основні збудники

Гострі кишкові інфекції викликають різні мікроорганізми:

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бактерії: сальмонела, кишкова паличка, шигела, стафілокок, клебсієла, кампілобактер, протей;

віруси: ротавіруси, аденовіруси, ентеровіруси, норовірус;

найпростіші: амеба.

Як відбувається зараження

Найчастіше інфекції передаються через:

споживання заражених продуктів (особливо м’яса, яєць, молочних виробів без належної обробки);

пиття неякісної води;

немиті овочі та фрукти;

контакт із забрудненими предметами побуту;

купання у водоймах із сумнівною чистотою.

Симптоми, на які варто звернути увагу

Типовими проявами кишкових інфекцій є:

нудота, блювання;

діарея;

біль у животі;

слабкість;

підвищення температури;

головний біль;

ознаки зневоднення (особливо небезпечне для дітей і літніх людей).

Що робити при зневодненні

Втрати рідини при кишкових інфекціях можуть призвести до серйозних ускладнень: погіршення роботи серця, нирок, мозку. Основні ознаки зневоднення:

У дітей:

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сухість у роті;

відсутність сечовипускання;

млявість, плач без сліз.

У дорослих:

сильна спрага;

прискорений пульс;

темна сеча;

запаморочення;

сухість шкіри та слизових.

У важких випадках можливі судоми, непритомність і ниркова недостатність.

Як лікуватися

При перших симптомах варто звернутися до лікаря. До постановки діагнозу слід:

пити багато рідини (краще — спеціальні регідратаційні розчини);

приймати ентеросорбенти;

дотримуватися щадного раціону (виключити смажене, жирне, сирі овочі та фрукти).

Антибіотики або інші препарати призначаються лише після аналізів.

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Як запобігти кишковим інфекціям

Щоб мінімізувати ризик, дотримуйтеся простих правил:

мийте руки після вулиці, туалету, перед їжею;

ретельно мийте овочі, фрукти;

уникайте сирих або недостатньо оброблених продуктів;

зберігайте їжу за температурного режиму;

не купайтеся у водоймах, які не мають дозволу на використання;

не ковтайте воду під час купання;

користуйтеся окремими ножами та дошками для сирого м’яса;

регулярно дезінфікуйте поверхні на кухні.

Нагадаємо про масове отруєння в закладі ресторатора Міші Кацуріна у Львові. Там через спалах кишкової інфекції у людей, яких госпіталізували, виявили бактерію Salmonella enteriditis, що викликає кишкові інфекції. А під час епідеміологічного розслідування фахівці Держпродспоживслужби виявили низку порушень чинного законодавства.

Зокрема, персонал порушував правила миття посуду: інвентар кондитерського цеху мився разом з інвентарем м’ясного та овочевого цехів у підвальному приміщенні, повідомили експерти.

Раніше у Полтаві масово отруїлись майже 30 студентів. Там теж зареєстрували спалах гострої кишкової інфекції.

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