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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
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Кишкові інфекції влітку: як захиститися та не потрапити до лікарні

Розповідаємо про симптоми, причини та профілактику кишкових інфекцій.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Кишкові інфекції влітку: як захиститися та не потрапити до лікарні

У літній період ризик підхопити кишкову інфекцію в Україні суттєво зростає / © Unsplash

Від початку року в Україні зафіксовано майже 25 тисяч випадків кишкових інфекцій. Основні причини зараження — недоброякісна їжа, забруднена вода, порушення гігієни та купання в непридатних для цього водоймах.

Про це йдеться у матеріалі «РБК-Україна».

Основні збудники

Гострі кишкові інфекції викликають різні мікроорганізми:

  • бактерії: сальмонела, кишкова паличка, шигела, стафілокок, клебсієла, кампілобактер, протей;

  • віруси: ротавіруси, аденовіруси, ентеровіруси, норовірус;

  • найпростіші: амеба.

Як відбувається зараження

Найчастіше інфекції передаються через:

  • споживання заражених продуктів (особливо м’яса, яєць, молочних виробів без належної обробки);

  • пиття неякісної води;

  • немиті овочі та фрукти;

  • контакт із забрудненими предметами побуту;

  • купання у водоймах із сумнівною чистотою.

Симптоми, на які варто звернути увагу

Типовими проявами кишкових інфекцій є:

  • нудота, блювання;

  • діарея;

  • біль у животі;

  • слабкість;

  • підвищення температури;

  • головний біль;

  • ознаки зневоднення (особливо небезпечне для дітей і літніх людей).

Що робити при зневодненні

Втрати рідини при кишкових інфекціях можуть призвести до серйозних ускладнень: погіршення роботи серця, нирок, мозку. Основні ознаки зневоднення:

У дітей:

  • сухість у роті;

  • відсутність сечовипускання;

  • млявість, плач без сліз.

У дорослих:

  • сильна спрага;

  • прискорений пульс;

  • темна сеча;

  • запаморочення;

  • сухість шкіри та слизових.

У важких випадках можливі судоми, непритомність і ниркова недостатність.

Як лікуватися

При перших симптомах варто звернутися до лікаря. До постановки діагнозу слід:

  • пити багато рідини (краще — спеціальні регідратаційні розчини);

  • приймати ентеросорбенти;

  • дотримуватися щадного раціону (виключити смажене, жирне, сирі овочі та фрукти).

Антибіотики або інші препарати призначаються лише після аналізів.

Як запобігти кишковим інфекціям

Щоб мінімізувати ризик, дотримуйтеся простих правил:

  • мийте руки після вулиці, туалету, перед їжею;

  • ретельно мийте овочі, фрукти;

  • уникайте сирих або недостатньо оброблених продуктів;

  • зберігайте їжу за температурного режиму;

  • не купайтеся у водоймах, які не мають дозволу на використання;

  • не ковтайте воду під час купання;

  • користуйтеся окремими ножами та дошками для сирого м’яса;

  • регулярно дезінфікуйте поверхні на кухні.

Нагадаємо про масове отруєння в закладі ресторатора Міші Кацуріна у Львові. Там через спалах кишкової інфекції у людей, яких госпіталізували, виявили бактерію Salmonella enteriditis, що викликає кишкові інфекції. А під час епідеміологічного розслідування фахівці Держпродспоживслужби виявили низку порушень чинного законодавства.

Зокрема, персонал порушував правила миття посуду: інвентар кондитерського цеху мився разом з інвентарем м’ясного та овочевого цехів у підвальному приміщенні, повідомили експерти.

Раніше у Полтаві масово отруїлись майже 30 студентів. Там теж зареєстрували спалах гострої кишкової інфекції.

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