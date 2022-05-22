Лапій розповів про спалах мавпячої віспи та можливість її поширення в Україні

Лапій розповів про спалах мавпячої віспи та можливість її поширення в Україні

Шанси для поширення мавпячої віспи в нашій країні насправді дуже малі.

Не можна не погодитися з міжнародними експертами, які кажуть, що потрібно більше часу для вивчення вірусу мавпячої віспи.

Це сказав інфекціоніст Федір Лапій в ефірі ТСН.

"Раніше були випадки мавпячої віспи. І це занепокоює. Але це були поодинокі випадки, пов'язані з відвідуванням Африки.Те, що зараз випадки реєтрують в країнах Європи, І це люди подорожували. Але багато з них не мав подорожувати - якраз це і занепокоює. Але поки що рано робити висновки", - зазначив Лапій.

За його словами, шанси для поширення мавпячої віспи в Україні насправді дуже малі.

"Україна не є зараз транзитною територією для туристів. поїздок в країни Африки. Хоча потрубно пам'ятати про те. що для передачі збудника потрібен тісний тривалий контакт на малій відстані. Порівнюючи з коронавірусом, ковід - також є вірусом. Але ви пам'ятаєте про появу нових і нових варіантів збудника ковіду через те, що це є РНК-вірус. Збудник же мавпячої віспи - більш генетично стабільний. Тут не можна очікувати появи різноманітних варіантів", - додав Лапій.

Також він сказав, що вірус мавп більше характерний для західних регіонів Африки, які характеризуються невисокою летальністю. Відсоток людей, які помирають від зустрічі з цим вірусом становить менше 1%.

Серед випадків вірусу мавп, які були зафіксовані раніше у вигляді спалахів у західній Африці, смертельних випадків майже не було.