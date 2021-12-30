Легке і корисне меню на Новий рік-2022: яких страв краще уникати, а чим можна себе потішити на свята

Легке і корисне меню на Новий рік-2022: яких страв краще уникати, а чим можна себе потішити на свята

Новорічний стіл може мати смачні та корисні страви.

Новорічна ніч вже незабаром і святкування часто асоціюються з пишно накритим столом із безліччю страв. Але смажена та жирна їжа, в’ялені м’ясо та риба, салати з майонезним соусом, які стали традиційними атрибутами українського святкового меню, можуть негативно вплинути на організм.

Яким має бути здорове меню на свята, розповіли у МОЗ.

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Наголошується, що незбалансоване харчування може спричинити розвиток низки хвороб. Крім цього, через переїдання можуть виникнути функціональні захворювання шлунково-кишкового тракту.

"Цього року спробуйте нову традицію та приготуйте здорове меню – адже страви до святкового столу можуть бути смачними й одночасно корисними", - закликали українців у МОЗ.

Так, людям радять обмежити кількість копченостей і консервів на столі. Готувати рибу чи м'ясо, краще у духовці.

Також слід додати більше овочевих салатів. Але замість магазинних соусів та майонезів варто приготувати домашній майонез або замінити його заправкою з йогурту або кефіру з великою кількістю зелені.

Також варто відмовитися від солодких напоїв, які містять цукор. Натомість слід пити воду, чай або морс. Щодо алкоголю, то навіть у свята потрібно пам’ятати - немає безпечної дози.

На десерт краще подати невелику кількість фруктів замість тістечок чи торта. Також одним із найголовніших правил є рух і прогулянки на вулиці.

"У період свят важливо дотримуватися звичного режиму харчування і не вживати надмірну кількість їжі. Голодувати увесь день, щоб добряче поїсти ввечері – погана ідея. Робіть інтервали між трапезами: не менше трьох та не більше 4,5 годин, а також стежте за розмірами порцій. Зустрічати улюблене свято – це прекрасно, тож не перетворюйте його на звичайне поглинання їжі", - радять у МОЗ.

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