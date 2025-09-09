- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоров’я
- Кількість переглядів
- 105
- Час на прочитання
- 2 хв
Легендарний овочевий суп для здоров’я печінки: захищає її від руйнування — забутий рецепт
Як приготувати суп для зміцнення печінки: простий рецепт страви із сезонних овочів, яка очищує організм, покращує травлення та дарує відчуття неймовірної легкості.
Здоров’я печінки напряму залежить від нашого харчування. Саме тому лікарі й дієтологи радять регулярно додавати до раціону легкі страви на основі свіжих овочів. Однією з таких страв є овочевий суп для печінки, який вважався лікувальним ще у давнину. Він допомагає знімати навантаження з організму, виводить токсини та підтримує нормальне травлення.
Чому овочевий суп корисний для печінки
Страва містить сезонні овочі, які коштують копійки, але мають справжній цілющий ефект для здоров’я внутрішнього органу.
Червоний буряк — стимулює очищення печінки, покращує роботу жовчного міхура.
Морква — містить бета-каротин, що захищає клітини печінки від руйнування.
Цибуля та часник — мають антибактеріальні властивості та сприяють детоксикації усього організму.
Капуста — покращує травлення і допомагає печінці виводити шкідливі речовини.
Петрушка та кріп — збагачує організм антиоксидантами й очищує кров.
Такий набір овочів робить суп справжнім еліксиром для здоров’я.
Як приготувати легендарний овочевий суп для здоров’я печінки
Інгредієнти:
1 середній червоний буряк;
1 морква;
1 цибулина;
200 г білокачанної капусти;
2 зубчики часнику;
зелень (петрушка, кріп);
1 ст. ложка оливкової олії;
1,5 л води.
Спосіб приготування.
У каструлі розігрійте трохи олії, обсмажте цибулю та моркву до золотистості.
Додайте натертий буряк і тушкуйте декілька хвилин.
Влийте воду, доведіть до кипіння.
Додайте нашатковану капусту та варіть 30 хвилин.
Наприкінці покладіть подрібнений часник і зелень.
Суп можна вживати як у теплом, так і в охолодженому вигляді.
Коли корисно їсти цей овочевий суп
Після святкових застіль.
У дні розвантаження для очищення організму.
За відчуття важкості після їжі.
Для профілактики захворювань печінки та жовчного міхура.