Який суп корисний для печінки / © www.freepik.com/free-photo

Здоров’я печінки напряму залежить від нашого харчування. Саме тому лікарі й дієтологи радять регулярно додавати до раціону легкі страви на основі свіжих овочів. Однією з таких страв є овочевий суп для печінки, який вважався лікувальним ще у давнину. Він допомагає знімати навантаження з організму, виводить токсини та підтримує нормальне травлення.

Чому овочевий суп корисний для печінки

Страва містить сезонні овочі, які коштують копійки, але мають справжній цілющий ефект для здоров’я внутрішнього органу.

Червоний буряк — стимулює очищення печінки, покращує роботу жовчного міхура.

Морква — містить бета-каротин, що захищає клітини печінки від руйнування.

Цибуля та часник — мають антибактеріальні властивості та сприяють детоксикації усього організму.

Капуста — покращує травлення і допомагає печінці виводити шкідливі речовини.

Петрушка та кріп — збагачує організм антиоксидантами й очищує кров.

Такий набір овочів робить суп справжнім еліксиром для здоров’я.

Як приготувати легендарний овочевий суп для здоров’я печінки

Інгредієнти:

1 середній червоний буряк;

1 морква;

1 цибулина;

200 г білокачанної капусти;

2 зубчики часнику;

зелень (петрушка, кріп);

1 ст. ложка оливкової олії;

1,5 л води.

Спосіб приготування.

У каструлі розігрійте трохи олії, обсмажте цибулю та моркву до золотистості. Додайте натертий буряк і тушкуйте декілька хвилин. Влийте воду, доведіть до кипіння. Додайте нашатковану капусту та варіть 30 хвилин. Наприкінці покладіть подрібнений часник і зелень.

Суп можна вживати як у теплом, так і в охолодженому вигляді.

Коли корисно їсти цей овочевий суп

Після святкових застіль.

У дні розвантаження для очищення організму.

За відчуття важкості після їжі.

Для профілактики захворювань печінки та жовчного міхура.