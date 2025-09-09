ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
105
Час на прочитання
2 хв

Легендарний овочевий суп для здоров’я печінки: захищає її від руйнування — забутий рецепт

Як приготувати суп для зміцнення печінки: простий рецепт страви із сезонних овочів, яка очищує організм, покращує травлення та дарує відчуття неймовірної легкості.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Який суп корисний для печінки

Який суп корисний для печінки / © www.freepik.com/free-photo

Здоров’я печінки напряму залежить від нашого харчування. Саме тому лікарі й дієтологи радять регулярно додавати до раціону легкі страви на основі свіжих овочів. Однією з таких страв є овочевий суп для печінки, який вважався лікувальним ще у давнину. Він допомагає знімати навантаження з організму, виводить токсини та підтримує нормальне травлення.

Чому овочевий суп корисний для печінки

Страва містить сезонні овочі, які коштують копійки, але мають справжній цілющий ефект для здоров’я внутрішнього органу.

  • Червоний буряк — стимулює очищення печінки, покращує роботу жовчного міхура.

  • Морква — містить бета-каротин, що захищає клітини печінки від руйнування.

  • Цибуля та часник — мають антибактеріальні властивості та сприяють детоксикації усього організму.

  • Капуста — покращує травлення і допомагає печінці виводити шкідливі речовини.

  • Петрушка та кріп — збагачує організм антиоксидантами й очищує кров.

Такий набір овочів робить суп справжнім еліксиром для здоров’я.

Як приготувати легендарний овочевий суп для здоров’я печінки

Інгредієнти:

  • 1 середній червоний буряк;

  • 1 морква;

  • 1 цибулина;

  • 200 г білокачанної капусти;

  • 2 зубчики часнику;

  • зелень (петрушка, кріп);

  • 1 ст. ложка оливкової олії;

  • 1,5 л води.

Спосіб приготування.

  1. У каструлі розігрійте трохи олії, обсмажте цибулю та моркву до золотистості.

  2. Додайте натертий буряк і тушкуйте декілька хвилин.

  3. Влийте воду, доведіть до кипіння.

  4. Додайте нашатковану капусту та варіть 30 хвилин.

  5. Наприкінці покладіть подрібнений часник і зелень.

Суп можна вживати як у теплом, так і в охолодженому вигляді.

Коли корисно їсти цей овочевий суп

Після святкових застіль.

У дні розвантаження для очищення організму.

За відчуття важкості після їжі.

Для профілактики захворювань печінки та жовчного міхура.

Дата публікації
Кількість переглядів
105
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie