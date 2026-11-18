Як вейпи впливають на легені — вчені виявили небезпечні зміни / © Associated Press

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Використання електронних сигарет може призводити до поступового погіршення роботи легень і підвищувати ризик розвитку хронічних захворювань. Навіть за рік дослідники зафіксували помітне зниження показників дихальної функції у людей, які регулярно вейплять.

Про це повідомляє LADbible з посиланням на результати дослідження, опублікованого в науковому журналі Tobacco Control.

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Науковці під керівництвом докторки Міни Макаріус із Northwell Health дослідили стан легень 22 користувачів електронних сигарет віком від 21 до 35 років. Учасники пройшли обстеження на початку експерименту та повторно приблизно через 12 місяців.

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Особливу увагу фахівці приділили показнику ОФВ1 — об’єму повітря, який людина здатна видихнути за першу секунду форсованого видиху. За рік цей показник суттєво погіршився.

Зокрема, серед учасників, які користувалися вейпами від п’яти до дев’яти разів на день, ОФВ1 зменшився на 100 мл. У тих, хто робив це щонайменше 30 разів на добу, зниження становило вже 240 мл.

Дослідники побоюються, що тривале використання електронних сигарет може сприяти розвитку хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ). Ця хвороба супроводжується стійким обмеженням повітряного потоку, а спричинені нею зміни можуть бути незворотними.

У коментарі The New York Post Міна Макаріус наголосила, що результати пілотного дослідження мають стати попередженням для користувачів вейпів. На її думку, якщо погіршення функції легень спостерігається вже протягом року, за тривалішого використання електронних сигарет негативні зміни можуть посилюватися.

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Водночас автори роботи визнають, що через невелику кількість учасників висновки потребують підтвердження масштабнішими дослідженнями. Наразі науковці не довели, що вейпінг безпосередньо спричиняє незворотне пошкодження легень, однак отримані результати вказують на можливі довгострокові ризики.

Раніше інше дослідження також виявило, що серед курців і користувачів електронних сигарет підвищений артеріальний тиск трапляється майже на 50% частіше, ніж серед людей, які не мають цих звичок.

У Національній службі охорони здоров’я Великої Британії (NHS) зазначають, що вейпінг із нікотином менш шкідливий за куріння звичайних сигарет і може допомагати відмовитися від тютюну. Проте електронні сигарети не є цілком безпечними, а їхній вплив на здоров’я в довгостроковій перспективі досі недостатньо вивчений.

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