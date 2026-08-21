Лягаєте спати, не почистивши зуби: що насправді відбувається з ними за ніч

Що станеться із зубами, якщо не почистити їх на ніч / © Credits

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Після виснажливого дня може здатися, що нічого страшного не станеться, якщо один раз пропустити чищення зубів і одразу лягти спати. Один такий випадок справді навряд чи закінчиться карієсом, однак регулярна відмова від вечірньої гігієни може мати наслідки для зубів і ясен.

Про те, що відбувається в ротовій порожнині протягом ночі, повідомило Egészség Kalauz.

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Упродовж дня на зубах поступово накопичується наліт — липка плівка, в якій живуть бактерії. Після їжі, насамперед продуктів із цукром та іншими вуглеводами, частина цих мікроорганізмів утворює кислоти. Вони впливають на емаль і можуть спричиняти втрату мінералів.

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Зазвичай протидіяти цьому допомагає слина: вона нейтралізує кислоти, змиває частинки їжі та бере участь у відновленні мінерального складу емалі. Проте вночі слини виробляється менше, а отже, природний захист ротової порожнини слабшає.

Якщо перед сном не скористатися зубною щіткою, накопичений за день наліт залишається на зубах на кілька годин. Ще гіршою може бути ситуація після пізнього перекусу, солодощів або солодких напоїв.

Чи з’явиться карієс після однієї ночі

Одноразовий пропуск чищення не означає, що вранці людина прокинеться з карієсом. Він розвивається поступово, а на цей процес впливають харчування, бактерії в ротовій порожнині, кількість нальоту, властивості слини, надходження фтору та індивідуальні особливості.

Значно важливіше, як часто людина нехтує вечірнім доглядом. Якщо це відбувається регулярно, наліт довше залишається на поверхні зубів і біля ясен. Згодом його частина може затвердіти та перетворитися на зубний камінь, який уже неможливо повноцінно прибрати звичайною щіткою.

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Постійне накопичення нальоту здатне позначитися й на яснах. Вони можуть червоніти, набрякати та кровоточити під час чищення. Так проявляється гінгівіт, який за належного догляду зазвичай можна усунути. Водночас тривале запалення у схильних до цього людей може перейти в серйозніше захворювання пародонту та зачепити тканини, що утримують зуби.

Чому почистити зуби лише вранці недостатньо

Ранкове чищення прибере значну частину нальоту, однак не скасує того факту, що він залишався на зубах усю ніч. Саме тому фахівці рекомендують чистити зуби двічі на добу приблизно по дві хвилини, використовуючи пасту із фтором. Одне з цих чищень варто залишати на вечір перед сном.

Не варто розраховувати й на ополіскувач для рота як на швидку заміну щітці. Він може доповнювати щоденний догляд, але не здатен так само ефективно механічно прибрати наліт із поверхні зубів.

Особливу увагу варто звернути й на пізні перекуси. Часте споживання цукру спричиняє повторний вплив кислот на зуби, тому поєднання вечірніх перекусів і пропущеного чищення створює несприятливіші умови для емалі.

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