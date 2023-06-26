Лихоманка, задишка і навіть смерть: у МОЗ пояснили, чим небезпечне вживання калію йодиду для профілактики

Вживати калій йодид необхідно тільки, коли ви отримали відповідну вказівку від органів охорони здоров’я чи ДСНС.

У Міністерстві охорони здоров'я наголошують, що калій йодид корисний лише в окремих ситуаціях в конкретних дозах і для певних груп людей. Вживання препарату для профілакти є небезпечним.

Про це йдеться на сайті МОЗ.

Якщо безконтрольно приймати калій йодид, можуть виникнути такі побічні ефекти:

висипання на шкірі;

запалення слинних залоз із набряком та болем, частковою втратою смаку та сухістю у роті;

шлунково-кишкові розлади – нудоту, діарею;

серйозні алергічні реакції – лихоманку і болі в суглобах, набряк частин тіла (обличчя, губ, язика, горла, рук або ніг), проблеми з диханням, говорінням або ковтанням; хрипи або задишку;

розлади серцево-судинної системи: порушення серцевого ритму, тахікардію, фібріляцію передсердь;

розлади нервової системи: збудження, тремтіння, тремор рук;

зоб – збільшення розмірів щитоподібної залози;

втрату маси тіла;

гіперфункцію щитоподібної залози

зниження функції щитоподібної залози (гіпотиреоз), небезпечний зниженням частоти пульсу, артеріального тиску.

також є ризик смерті.

У МОЗ закликають не вживати калій йодид, якщо ви не отримали відповідної вказівки від органів охорони здоров’я чи ДСНС.

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Дозування йодиду калію та кому він протипоказаний

Як повідомляли раніше, за інформацією МОЗ, вживати йодид калію необхідно залежно від віку:

немовлятам до одного місяця (дітям на грудному вигодовуванні) – 16 мг,

дітям від одного місяця до трьох років – 32 мг,

дітям від 3 до 12 років – 62,5 мг,

підліткам від 13 до 18 років, дорослим до 40 років, вагітним і матерям, що годують грудьми – 125 мг.

Калій йодид протипоказаний:

Людям віком від 40 років.

Якщо жінка, старша за 40 років, вагітна або годує грудьми, їй потрібно приймати йод.

Людям із повністю видаленою щитоподібною залозою таблетки йоду приймати не варто. Якщо було часткове видалення, необхідно попередньо проконсультуватися з лікарем.

Препарат протипоказаний під час алергії на компоненти препарату, хвороб щитоподібної залози, дерматологічних захворювань.

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