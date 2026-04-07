Лікар назвав "найнебезпечніший сніданок", який щодня їдять мільйони людей

Коли йдеться про шкідливу їжу, більшість одразу згадує фастфуд чи солодощі. Втім, за словами медиків, справжня загроза може ховатися у звичному щоденному сніданку, який багато хто вважає корисним.

Американський лікар і популяризатор здорового способу життя Ерік Берг заявив, що одна з найпоширеніших ранкових страв може шкодити організму більше, ніж здається, передає LADbible.

У своєму відео він назвав класичне поєднання пластівців із молоком та апельсинового соку «цукровою бомбою» і навіть «найнебезпечнішим сніданком у світі».

За його словами, така їжа містить надмірну кількість цукру та фруктози, що створює серйозне навантаження на організм. Особливо це стосується популярних готових пластівців, які проходять значне оброблення.

Попри широкий вибір продукту, більшість споживачів обирають саме солодкі варіанти, що містять доданий цукор, ароматизатори, барвники та рафіновані олії. У результаті, як пояснює лікар, люди фактично починають день із «миски цукерок із молоком».

Фахівець наголошує, що регулярне вживання таких продуктів може негативно впливати на печінку та підвищувати ризик розвитку жирової хвороби.

Подібної думки дотримуються й експерти з Healthline. Вони зазначають, що більшість сухих сніданків — це ультраоброблені продукти з високим вмістом цукру та рафінованих вуглеводів. Тому, обираючи їх, варто уважно читати склад і надавати перевагу варіантам із високим вмістом клітковини.

Не менш суперечливим продуктом виявився і апельсиновий сік. Хоча його часто вважають частиною здорового раціону, експерти попереджають: у магазинних напоях може міститися значна кількість цукру.

На це звертає увагу й науковець Джайлз Йо, який зазначає, що за рівнем цукру апельсиновий сік іноді не поступається солодким газованим напоям.

Фахівці радять віддавати перевагу цільним фруктам або ж свіжовичавленому соку без доданого цукру. Водночас навіть корисні продукти варто споживати помірно.

