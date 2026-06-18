Лікар-онколог назвав незвичний спорт, що може подовжити життя на 10 років

Чоловік і жінка / © ТСН

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Лікар-онколог назвав несподіваний секрет довголіття, який здатний подовжити життя на цілих 10 років. Звичайні заняття ракетковими видами спорту, як-от піклбол, або навіть інтенсивні хатні справи значно знижують ризик раку та інших хвороб.

Про це пише Daily Mail.

Американський онколог Аміт Гарг зазначив, що низка досліджень підтверджує: люди, які регулярно займаються ракетковими видами спорту — зокрема тенісом і піклболом, у середньому живуть на 7 — 10 років довше, ніж ті, хто веде малорухливий спосіб життя. Зокрема, дані Копенгагенського міського дослідження серця свідчать, що у тенісистів очікуване збільшення тривалості життя становить 9,7 року.

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Дослідження про ракеткові види спорту і тривалість життя

У дослідженні, результати якого були оприлюднені у вересні 2020 року, науковці протягом 25 років спостерігали за понад 8500 людьми та дійшли висновку, що заняття ракетковими видами спорту безпосередньо пов’язані з довшою тривалістю життя.

Експерт із довголіття Ден Бюттнер, який багато років досліджує феномен «блакитних зон» — регіонів, де люди часто доживають до 90 років і більше, — також підтвердив ці висновки.

«Усі знають, що фізична активність корисна для тривалості життя. Якщо ви щодня ходите пішки, плаваєте або бігаєте підтюпцем, це додає понад три роки до вашого життя. Але види спорту, які дають найбільший ефект, пов’язані з ракеткою», — зазначив Бюттнер.

«Бадмінтон додає приблизно шість років до тривалості життя, а теніс — понад дев’ять років. Це більше, ніж гольф, і значно більше, ніж бокс чи футбол, де є ризик травм голови, які можуть навіть скоротити тривалість життя. Піклбол дає найбільший приріст років — чому? Тому що це ракетковий спорт, але його також легко опанувати, і він дуже соціальний», — пояснив експерт.

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За словами Бюттнера, піклбол має ще одну важливу перевагу — він доступний практично кожному.

«Це те, чим можна займатися щодня, і це доступно майже для всіх за дуже невелику ціну. Хочете жити довше? Візьміть ракетку», — сказав він.

Ракеткові види спорту знижують ризики низки хвороб

Дослідники також встановили, що ракеткові види спорту пов’язані зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань, ожиріння та депресії.

Онкологічний інститут Нового Південного Уельсу повідомляє, що регулярна фізична активність здатна зменшити ризик розвитку 13 видів раку. Фахівці рекомендують щодня приділяти 1 год. помірним фізичним навантаженням або 30 хв. інтенсивним вправам, щоб знизити ризик онкологічних захворювань і покращити загальне самопочуття.

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Таку активність можна виконувати як за один підхід, так і розбивати на короткі 10-хвилинні сесії протягом дня. Якщо під час вправ ви можете підтримувати розмову — це помірний рівень навантаження. Якщо ж тренування змушує вас «захекатися» — це вже інтенсивна активність.

У травні відомий науковець Карл Крушельницький заявив, що навіть звичайні побутові навантаження — наприклад, перенесення пакетів із продуктами з автомобіля до кухні — можуть майже удвічі знизити ризик розвитку раку. Вчений звернув увагу на результати дослідження, які показують: усього 4 хв. інтенсивної активності протягом дня можуть суттєво знизити ризик розвитку серйозних хвороб, зокрема онкологічних.

Йдеться про короткі, але енергійні рухи у повсякденному житті — наприклад, швидкий підйом сходами, інтенсивну прогулянку за кавою чи активніше виконання домашніх справ. Такі короткі моменти, коли людина починає «захекуватися», можуть приносити значно більше користі для здоров’я, ніж здається на перший погляд.

«Замість того, щоб просто пройти з точки А в точку Б, ви вирішуєте зробити це швидко протягом однієї хвилини. І якщо ви робитимете це чотири-п’ять разів на день — користь для здоров’я буде відчутною», — пояснив Крушельницький.

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Короткі сплески інтенсивної активності можуть зменшити ризик передчасної смерті

Цю думку підтвердили й науковці з Сіднейського університету. Їхнє дослідження показало, що короткі сплески високоінтенсивної активності у звичайному житті можуть суттєво зменшити ризик передчасної смерті. У роботі, опублікованій у журналі Nature Medicine, дослідники вивчали явище, яке назвали «інтенсивною переривчастою фізичною активністю в повсякденному житті» (VILPA). Це короткі, але потужні фізичні навантаження, які природно виникають у щоденній рутині.

До таких активностей належать:

біг за автобусом чи потягом;

перенесення важких покупок із машини додому;

швидке підняття сходами;

інтенсивна ходьба між щоденними справами;

активні ігри з дітьми.

За результатами дослідження, лише 3 — 4 однохвилинні сплески такої активності щодня пов’язані зі зниженням ризику смерті від раку та загальної смертності на 40%. Крім того, ризик смерті від серцево-судинних захворювань зменшувався майже наполовину — на 49%.

Особливо важливо, що учасники дослідження не були спортсменами чи людьми, які регулярно тренуються в спортзалі. Отримані дані стосувалися переважно дорослих, які не займалися систематичними фізичними вправами. На думку експертів, це суттєво змінює уявлення про те, як саме рух впливає на здоров’я та фізичну форму.

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Провідний автор дослідження Еммануель Стаматакіс наголосив, що навіть звичайні щоденні справи можуть давати ефект, подібний до високоінтенсивних інтервальних тренувань, якщо виконувати їх трохи активніше.

«Кілька дуже коротких підходів загальною тривалістю 3 — 4 хвилини на день можуть мати величезний ефект. Є багато щоденних занять, які можна трохи змінити так, щоб підвищити частоту серцебиття хоча б на хвилину», — зауважив Стаматакіс.

До слова, експертка з питань довголіття Флоренс Коміт наголошує, що вплив на старіння починається з проактивного ставлення до здоров’я вже після 30 років. Для підтримки молодості клітин та захисту від вікових змін вона радить дотримуватися трьох правил: припинити вживати їжу за 1 — 2 год. до сну, що покращує травлення та якість нічного відновлення; мінімізувати споживання алкоголю, замінюючи частину напоїв звичайною водою для стабілізації рівня цукру; а також поєднувати силові тренування з обтяженнями та кардіонавантаженнями тричі на тиждень.

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