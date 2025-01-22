Лікар поділився "найбожевільнішим" рентгенівським знімком людини: що там було – фото

Лікар швидкої допомоги поділився "одним із найбожевільніших рентгенівських знімків, які він коли-небудь бачив", на якому нижня частина тіла людини була заражена сотнями кальцинованих яєць стьожкових червів.

Про це пише Oddity Central.

Стьожкові черви – це паразити, які зазвичай прикріплюються до внутрішньої частини кишківника свого господаря, поглинаючи поживні речовини безпосередньо з кишківника, але мало хто знає, що яйця можуть подорожувати будь-де в тілі свого господаря, від ніг аж до мозку. З часом ці яйця кальцифікуються і втрачають життєздатність, тому вони не становлять великої загрози, коли потрапляють у м'які тканини, такі як м'язи або жир, але можуть спричинити небезпечний для життя стан, відомий як нейроцистицеркоз, коли вони кальцифікуються в головному мозку.

Сем Галі, лікар швидкої допомоги, що спеціалізується на серцево-судинних захворюваннях та невідкладній радіології, нещодавно поділився незвичайним рентгенівським знімком тазової ділянки пацієнта, який показав, що його тіло вкрите сотнями білих плям. Це були кальциновані яйця стьожкових гельмінтів, які застрягли в м'яких тканинах нижньої частини тіла. Цікаво, що пацієнт ніколи не знав про свій цистицеркоз і дізнався про це лише тоді, коли прийшов на рентген після падіння, внаслідок якого страждав на біль у стегні.

Рентгенівський знімок / Фото: скриншот з відео

"Це захворювання, відоме як цистицеркоз, по суті, це личинкові цисти taenia solium, також відомі як свинячий ціп'як", - сказав Галі на X. "Ці цисти можуть поширюватися усім тілом, особливо в м'язових і м'яких тканинах стегон і ніг".

Якщо вони не досягають мозку, ці кальциновані яйця в основному нешкідливі, вони більше не є життєздатними, але якщо сама думка про те, що ви будете заражені сотнями цих кіст, схожих на рисові зерна, незбагненна, ви захочете триматися подалі від сирої або недовареної свинини і риби, просто щоб бути в безпеці.

Нагадаємо, жінка прийшла на МРТ із секс-іграшкою всередині. Нещасна пацієнтка порушила одне з головних правил проведення магнітно-резонансної томографії та поплатилася за це.

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