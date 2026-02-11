Лікар пояснила, коли пити останню порцію кави, щоб виспатися

Кава / © Pixabay

Реклама

Спеціалісти зі сну радять дотримуватися певного «часового вікна» перед сном, щоб забезпечити максимально якісний нічний відпочинок. Особливо це стосується любителів кави та інших напоїв, що містять кофеїн, адже їхнє споживання безпосередньо впливає на якість сну.

Про це розповіла лікарка та експертка зі сну Ніґат Аріф, пише видання UNILAD.

За словами лікарки, щоб нічний сон був спокійним і глибоким, важливо відмовитися від кави принаймні за сім годин до того, як лягати спати. Таке правило пояснюється механізмом дії кофеїну: його молекула дуже схожа на аденозин — гормон, який накопичується протягом дня і «готує» організм до відпочинку. Кофеїн, потрапляючи в мозок, займає ті самі рецептори, що й аденозин, і блокує сигнал сонливості, через що мозок не відчуває втоми.

Реклама

Таким чином, якщо людина хоче добре виспатися, останню чашку кави варто пити не пізніше 14:00. Лікарка також додала, що алкоголь слід припинити вживати за три-чотири години до сну, аби він не порушував природні процеси відпочинку.

Дослідження за участю понад двох тисяч людей показало, що дотримання цих правил сприяє кращій якості нічного сну, зумовлює менше пробуджень уночі та більшу відновлюваність організму.

Фахівці наголошують, що «гігієна сну» — це комплекс заходів, серед яких відмова від екранних пристроїв, спокійні ритуали перед сном, комфортна температура й освітлення в кімнаті. Правильне планування споживання напоїв і продуктів з кофеїном — лише один із ключових елементів цієї системи.

У Мережі вже з’явилися коментарі користувачів: деякі зізналися, що дотримуються правила «останньої чашки кави до 14:00», інші натомість радять переходити на безкофеїнові напої, щоб уникнути проблем зі сном.

Реклама

Лікарка Ніґат Аріф зазначає, що дотримання цього простого правила допоможе не лише швидше засинати, а й прокидатися більш бадьорими, з відновленими силами для наступного дня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що люди, які регулярно вживають кофеїн, рідше стикаються з деменцією. Нове дослідження показало, що найкращий ефект дає помірна кількість кави або чаю.