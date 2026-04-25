Лікар пояснив, коли біль у животі повинен вас турбувати: 4 ознаки, на які варто звернути увагу

Біль у животі— це один із тих симптомів, які часто можна сприймати як незначне нездужання, скоріше наслідок неякісної їжі, ніж ознаку серйозних проблем зі здоров’ям.

Втім, іноді певний біль у животі може бути серйозним тривожним сигналом, який вимагає негайного звернення до лікаря, оскільки вони можуть свідчити про найрізноманітніші стани — від ішемії кишечника до перитоніту і навіть закупорки аорти.

Однак відрізнити звичайний розлад шлунка від одного з цих більш серйозних захворювань нелегко, тому лікар швидкої допомоги пояснив, як відрізнити звичайний біль у животі від того, що вимагає негайного звернення до лікарні.

Позиціонуючи себе в Instagram як «Гордона Рамзі у сфері охорони здоров’я», доктор Ахмед розпочав свою добірку порад щодо болю в животі, звернувшись до аудиторії зі словами: «Замовкніть і слухайте. Ось як ви зможете зрозуміти, чи варто турбуватися через біль у животі, чи ні».

Перше серйозне захворювання, яке, за словами лікаря, може бути причиною певних видів болю в животі, є також одним із найнебезпечніших — це закупорка аорти.

Доктор Ахмед сказав: «По-перше, якщо у вас раптово виник сильний або розривальний біль у животі, ніби Дарт Вейдер щойно проткнув вас своїм світловим мечем, то так, це ваша аорта записується в готель «Ісус». Приходьте до мене, перш ніж бронювання буде завершено».

Це найбільша артерія в організмі, яка відповідає за перенесення кисневмісної крові від серця до решти кровоносної системи вашого тіла.

Якщо ваша аорта закупорена, ви можете відчувати цей біль під час фізичної активності, а під час відпочинку він припиняється. Чоловіки можуть страждати на еректильну дисфункцію внаслідок закупорки аорти, а оніміння та колючий біль у сідницях, стегнах та литках є іншими тривожними ознаками.

Другою серйозною проблемою, на яку може вказувати біль у животі, є, звичайно, кишкова непрохідність. Хоча це може здаватися відносно незначним захворюванням, вам слід якомога швидше звернутися за допомогою.

Доктор Ахмед пояснив: «По-друге, якщо у вас здуття живота, ви не випускали гази вже цілий день, а тепер виблюєте якусь дивну коричневу масу і відчуваєте сильний біль у животі, то так, друже, це Гендальф у ваших кишках кричить на кал: «Ти не пройдеш!» Це кишкова непрохідність. Швидко приходьте до мене».

Непрохідність може бути спричинена низкою причин, будь то рубцева тканина, що утворюється після серйозної операції, грижі або рак, що вражає товсту кишку. Хоча ці причини є досить поширеними, у вас є щонайбільше 48 годин, перш ніж виникнуть ускладнення, що можуть загрожувати життю.

Це пов'язано з тим, що непрохідність у цьому місці може призвести до задухи та відмирання кишківника або до його розриву та виливу вмісту в порожнину тіла. Хоча це звучить погано, без лікування ви також досить швидко втратите кров.

Третім серйозним захворюванням, на яке звертає увагу лікар швидкої допомоги, є перитоніт. Це захворювання може перерости у проблему, що загрожує життю.

Доктор Ахмед сказав: «По-третє, якщо у вас сильний біль у животі, ви не можете навіть випрямитися або лежати рівно, ходите, наче горбань... або щось подібне, то це перитоніт. У вашому животі ніби вибухнула граната, швидко приходьте до мене, поки не померли».

Перитоніт — це просто запалення внутрішньої оболонки живота, що звучить не так вже й страшно, але може вбити вас, якщо не лікувати. Хоча його причини варіюються від хвороби Крона до травми живота, кінцеві наслідки досить жахливі.

Без лікування у вас швидко розвинеться сепсис, оскільки пошкодження слизової оболонки шлунка дозволяє бактеріям потрапити у кровотік. Це спричиняє шок у всій імунній системі, знижує артеріальний тиск і викликає відмову органів.

Симптоми містять біль у животі, дуже високу температуру, прискорене серцебиття та набряк живота.

Щодо останньої поради лікар сказав: «І нарешті, якщо біль не дуже сильний, він тупий, спазматичний, трохи дратує, але ти випорожнюєшся чорною або червонуватою кров’ю, друже, твій кишківник уже відійшов у світ Valinor. Швидко приходь до мене, бо це може бути ішемія кишечника».

Для тих, хто живе реальним життям, Валінор — це напівміфічна країна безсмертних за морем у «Володарі перснів» Дж. Р. Р. Толкіна. Але хоча «ішемія» може бути аналогом Ісенгарда, її наслідки аж ніяк не є фантастикою.

Ішемія кишківника виникає, коли кровотік до цієї частини тіла обмежується або повністю зупиняється, що спричиняє низку страшних симптомів — від кривавого калу до нудоти та раптового й дуже сильного болю в животі.

Ці симптоми можуть з’являтися повільно, якщо кровотік лише обмежений, із тупим болем у животі, що посилюється протягом тижнів, коли кишківник повільно атрофується, спричиняючи незрозумілу втрату ваги та діарею.

