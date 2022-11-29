Лікар призначив дитині інгаляції, а електрики вдома немає – алгоритм дій від медиків

Кілька порад, як діяти, якщо лікар призначив вашій дитині інгаляції в умовах відсутності електроенергії.

Дитині потрібно зробити інгаляцію, а світла вдома немає. За можливості, потрібно придбати небулайзер на батарейках та запастися ними. Однак не лише такий пристрій може врятувати ситуацію.

Фахівці МОЗ надали поради.

Обговоріть з вашим лікарем застосування спейсера

Цей допоміжний пристрій для інгаляцій не потребує електрики, але важливо отримати чіткі рекомендації лікаря стосовно дозування ліків. Також варто визначити з медиком план дій у критичному випадку, якщо немає доступу до

небулайзера чи спейсера, а дитині погано.

Потурбуйтеся, щоб у вас був перехідник з розетки на usb, а також з прикурювача машини на usb

Так вам вдасться хоча б на короткий термін увімкнути небулайзер за наявності повербанку або зробити інгаляцію в авто.

За потреби перепишіть на листок адреси найближчих "Пунктів незламності", щоб знати, де поруч можна зробити інгаляцію в разі відключення світла у вас вдома.

Нагадаємо, в одному з таких "Пунктів незламності" можна не лише увімкнути необхідні пристрої, але й зарядити телефони, повербанки, випити гарячого чаю та попрацювати з ноутбуком.

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