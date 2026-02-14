Лікар розкрив секрет міцного сну: яка харчова добавка допоможе вам швидко заснути

Лікар розповів, що допомже заснути швидше та подолати безсоння / © unsplash.com

Мільйони людей борються з безсонними ночами із різних причин: від щільного робочого графіку до певних захворювань. Поганий сон може завдати шкоди нашому повсякденному життю, Проте фахівці запевняють — рішення може бути простішим, ніж здається.

Про це пише The Mirror.

Майже 14% дорослих у світі (понад 7,5 мільйона осіб) сплять менше ніж п’ять годин на добу, що провокує розвиток стресу, психічних розладів та хронічних недуг. Сучасна медицина дедалі рідше вдається до традиційних снодійних через високий ризик залежності.

Замість рецептурних ліків, медики зазвичай рекомендують починати з корекції способу життя та дієти, а за потреби — додавати до раціону натуральні добавки. Такі препарати допомагають відновити дефіцит гормонів, вітамінів чи мінералів, необхідних для нормалізації сну.

Аналіз крові часто допомагає лікарям з’ясувати, чи не вистачає вам певної поживної речовини, яка може бути причиною ваших проблем зі сном, повідомляє лікар Асіф Ахмед із Surrey Live.

«Я переконаний, що добавки магнію корисний майже для всіх. Той вид, який ви приймаєте, чесно кажучи, залежить від того, для чого ви його використовуєте», — зазначив лікар.

Він розповів, що надає перевагу гліцинату магнію, який випускається в різних форматах, включаючи таблетки, жувальні цукерки або порошки із різними смаками.

Ахмед зазначає, що добавки магнію можуть покращити якість сну, зменшити тривожність, підвищення рівня цукру в крові та больові відчуття при менструація у жінок.

«Я приймаю його лише ввечері перед сном, щоб розслабитися та краще виспатися. Це лише окремі випадки, але дослідження показали, що зазвичай це може допомогти з тривогою перед сном, але краще спробувати самостійно і подивитися, чи допоможе це вам», — радить лікар.

Національна служба охорони здоров’я Великої Британії наголошує, що магній це важливий мінерал, який наш організм виробляє природним шляхом. Він життєвонеобхідний для перетворення їжі в енергію та підтримки щитовидних залоз.

Фахівці зазначають, що збільшити споживання магнію можна із натуральних джерел, таких як:

шпинат;

горіхи;

цільнозерновий хліб.

Дорослим рекомендується споживати від 270 до 300 мг щодня.

Водночас експерти застерігають, що споживання надмірної кількості магнію може викликати дискомфорт, а якщо люди перевищують 400 мг, це може призвести до діареї.

Своєю чергою лікар Ахмед також розповів, про інший препарат, який може значно покращити самопочуття — це креатин моногідрат. Він може стати дієвим засобом у боротьбі зі втомою.

Традиційно цей препарат вважають спортивною добавкою для м’язів, проте свіжі дослідження доводять: він подовжує сон та полегшує стан при хронічному недосипі.

Побічні ефекти (такі як травні розлади) лікар пов’язує не з самою речовиною, а з низькою якістю певних брендів.

Утім, перед прийомом будь-яких харчових добавок вам необхідно проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем.

