Лікар розповів, які «тихі» симптоми раку люди найчастіше залишають без уваги

Онкологія / © Credits

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Постійна втома, кашель, який не минає, або незрозуміла втрата ваги часто здаються наслідком перевтоми, вірусної інфекції чи вікових змін. Однак саме ці симптоми люди нерідко ігнорують місяцями, хоча в окремих випадках вони можуть бути ранніми проявами онкологічного захворювання.

На це звернув увагу радіаційний онколог і медичний директор Центру протонної терапії доктор Іржі Кубес, передає Mirror.

Лікар зауважив, що багато людей помилково вважають, ніби рак обов’язково проявляється сильним болем або яскраво вираженими симптомами. Насправді на початкових стадіях хвороба може маскуватися під звичайні нездужання, а її ознаки бути слабко вираженими. Саме тому важливо оцінювати не лише сам симптом, а й те, скільки часу він триває та чи змінюється з часом.

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Одним із сигналів, який не варто ігнорувати, доктор Кубес назвав постійну втому. Йдеться не про виснаження після важкого дня чи недосипання, а про стан, коли людина не відчуває полегшення навіть після повноцінного сну. Така втома може заважати працювати, виконувати звичні справи та підтримувати фізичну активність.

Водночас онколог наголосив, що цей симптом сам по собі не свідчить про рак. Причиною можуть бути анемія, порушення роботи щитоподібної залози, інфекції або проблеми зі сном. Однак якщо виснаження не минає тривалий час, варто звернутися до лікаря та пройти обстеження.

Ще одним тривожним сигналом фахівець назвав кашель, який не проходить. Якщо після вірусної інфекції він зазвичай зникає за кілька тижнів, то затяжний кашель, який посилюється або супроводжується задишкою, болем у грудях чи кровохарканням, потребує медичної оцінки.

«Постійний кашель не означає автоматично рак. Насправді існує набагато більше поширених причин. Однак, якщо він триває більше кількох тижнів або поводиться інакше, ніж типовий кашель, має сенс пройти обстеження», — пояснив доктор Кубес.

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Лікар також рекомендує не залишати без уваги незрозумілу втрату ваги. Якщо людина худне без змін у харчуванні чи рівні фізичної активності, це може бути ознакою різних порушень здоров’я. Хоча причин такого стану існує чимало, він потребує медичного з’ясування.

За словами доктора Кубеса, ще одна поширена помилка — чекати, поки симптоми стануть настільки вираженими, що почнуть серйозно впливати на повсякденне життя. Він пояснив, що ранні прояви онкологічних захворювань часто є неспецифічними, тому їх легко списати на менш серйозні причини.

Водночас фахівець закликав не панікувати через кожен випадок кашлю чи втоми. У більшості ситуацій такі симптоми мають безпечне пояснення. Однак якщо вони не зникають протягом кількох тижнів, повторюються або здаються незвичними для конкретної людини, варто звернутися за консультацією до лікаря. Своєчасне обстеження, за його словами, підвищує шанси на раннє виявлення захворювання та успішне лікування, якщо буде підтверджено серйозний діагноз.

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