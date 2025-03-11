Лікар розповів про прості перевірки у ванній, які допоможуть виявити шість поширених видів раку

Рак, виявлений на ранній стадії, з більшою ймовірністю буде успішно вилікуваний. Лікар закликав людей робити прості перевірки, які допоможуть виявити шість найпоширеніших видів раку.

Про це пише Mirror.

Доктор Гарет Най, викладач і дослідник з Університету Салфорда, Велика Британія, наголосив: "Найкращий спосіб перевірити наявність аномалій — це зрозуміти, що для вас є нормальним, по суті, вам потрібно регулярно перевіряти себе протягом усього життя, щоб помітити щось ненормальне. Дуже важливо регулярно перевіряти все своє тіло на наявність змін. Чим раніше ви помітите, тим кращий буде результат, якщо це щось серйозне. Бути активним і обізнаним — це ваш найбільший інструмент залишатися щасливим і здоровим".

Най зазначив, що найкраще досліджувати своє тіло у ванній кімнаті, тому що саме там ви найчастіше перебуваєте в роздягненому стані.

"Є дуже мало випадків протягом дня, коли ви повністю роздягнені, маєте час і доступ до теплої води або ваг", - сказав медик. "Існує широкий спектр цінної інформації, на яку можна поглянути, перебуваючи у ванній кімнаті, більше, ніж деінде".

Ось на що доктор Най рекомендує звертати увагу:

Груди та яєчка

"Розуміння того, який зазвичай вигляд мають ваші груди або яєчка – одне з найпростіших місць, з якого можна почати", - говорить він. "Дуже важливо вміти відчувати будь-які нові ущільнення або новоутворення. Звертайте увагу на зміни форми, розміру чи кольору грудей та ареоли".

Шкіра

Доктор Най пояснив: "Зміни шкіри або родимки – ще одна дуже поширена проблема, яку можна легко відстежувати. Ви повинні знати про родимки на вашому тілі і звертати увагу на будь-які зміни форми, розміру та кольору. Будь-яка нова родимка, родимка з нерівними краями або несиметрична, повинна бути оцінена медичним працівником".

Простата, кишківник і сечовий міхур

Розуміння стану кишківника і сечового міхура, зокрема, може бути "ключем до раннього виявлення раку, каже доктор Най. "Важливо знати, як часто ви ходите до туалету, а також відзначати кількість, колір і консистенцію випорожнень", - поділився він.

Часте сечовипускання є симптомом раку передміхурової залози, тоді як кров у сечі або калі може бути ознакою раку сечового міхура або кишківника.

Кровотеча

Менструальний цикл жінки може бути величезною підмогою у виявленні ознак будь-яких змін в організмі.

"Кровотеча поза місячним циклом або особливо сильна кровотеча може свідчити про приховані проблеми", - попереджає доктор Най.

Нагадаємо, дружина виявила на нігті чоловіка ранню ознаку раку, яку не помітили лікарі. Чоловіка вчасно прооперували.

Читайте також: