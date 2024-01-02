Лікар розповів, що буде, якщо не чистити пупок

Він поділився, що там може ховатися.

Лікар попередив усіх, хто не очищає пупок, що всередині може накопичитись щось неприємне.

Про це пише Daily Star.

Доктор Сермед Межер, відзначений нагородами британський медик, має понад 54 000 підписників на YouTube, де публікуються матеріали, в яких він обговорює різні захворювання.

Але один із його останніх кліпів змусив глядачів "почуватися зле" після того, як вони дізналися, що може ховатися в їхніх пупках, якщо вони не миються належним чином. У ролику він показав глядачам страшні кадри наслідків відмови від чищення пупка.

Він сказав: "Ви колись спеціально чистили свій пупок? Якщо ні, це могли бути ви. Чи бачите, більшість із нас просто швидко чистять пальцем у душі і, можливо, видаляють трохи пуху".

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Однак він попередив глядачів, що там "глибоко лежать тонни сміття": "Ви бачите шматочки одягу, волосся, просто випадкові шматочки шкіри, що застрягли там. А потім усі вони спресовуються у цю маленьку дірку".

Він додав, що, як правило, бруд не спричиняє особливих проблем. Але якщо залишити його на деякий час, він може почати неприємно пахнути.

"Він також може спричинити подразнення пупка, а іноді навіть невелику інфекцію у цій області. І якщо припустити, що це так, то насправді може початися утворення гною".

Завершуючи відео, доктор Межер порадив людям розпочати цілеспрямовано чистити пупок. Він додав, що їм не потрібно використовувати "медичні щипці", щоб ретельно виконати роботу, оскільки може допомогти ватна паличка.

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