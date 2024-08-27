Лікар розповів, який біль у животі небезпечний і вимагає негайної допомоги

Лікарі виділяють 6 болів у животі, які ніколи не слід ігнорувати. Фахівчиня із клініки в Філадельфії (США) Ліз МакМахон поділилася ознаками, за якими потрібно звернутися до лікаря.

Про це лікарка розповіла виданню The Huffington Post.

Ліз МакМахон назвав раптовий біль у животі потенційно небезпечною ознакою та порадила у разі виникненні такого болю завжди звертатися до медиків.

“Раптовий біль може вказувати на патологію органів ШКТ (шлунково-кишковий тракт) та інші серйозні проблеми зі здоров’ям”, – звернула увагу МакМахон.

Вона пояснила, що різкий, вкрай виражений больовий синдром може бути ознакою таких станів, як апендицит, каміння у жовчному міхурі, виразка шлунка з ризиком кровотечі.

Біль, що віддає в пах, може вказувати на інфекцію в сечовивідних шляхах, ниркове каміння.

Тож вона закликала дотримуватися одного правила: у разі виникнення раптового сильного болю у животі негайно звертайтеся до лікаря.

"Для більшості людей біль у шлунку є звичною частиною життя. Але окрім гострого, тимчасового дискомфорту, який ми всі відчували, існує також кілька форм болю в животі, що можуть бути ознакою серйозної проблеми зі здоров’ям і не слід ігнорувати. Тим не менш, може бути досить складно з’ясувати, чи біль у шлунку зникне сам по собі, чи вам потрібно звернутися до лікаря", – зауважила МакМахон.

Ось коротко про 6 типів болю в животі, які потребують консультації лікаря.

Біль, який не зникає

Будь-який хронічний дискомфорт у шлунку, тобто постійний або повторюваний біль, що триває три місяці або довше, вимагає візиту до лікаря або дієтолога, сказала Ліз МакМахон.

Цей вид дискомфорту містить такі симптоми, як діарея, закреп, біль після їжі, відчуття ситості після кількох укусів їжі, здуття живота та гази.

"Ці стани можуть бути спричинені чим завгодно, від синдрому подразненого кишечника або непереносимості лактози до чогось більш серйозного, наприклад гастропарезу, стану, коли шлунок не спорожняється належним чином", – сказала вона.

Важливо звернутися до гастроентеролога, щоб виключити будь-які серйозніші захворювання, такі як запальне захворювання кишечника або целіакія, а також просто отримати правильний діагноз. Коли лікар дізнається, у чому проблема, тоді надасть правильні рекомендації щодо дієти і лікування.

Біль в животі, що супроводжується нудотою або блювотою

Дискомфорт у шлунку, який супроводжується нудотою та блювотою, може виникнути з кількох причин, а саме: непрохідність кишківника, шлунково-кишкову інфекцію, запалення, камені в нирках, розрив кісти яєчника, виразку або навіть серцевий напад.

"Є багато інших діагнозів, які слід враховувати, тому важливо поговорити з лікарем, якщо у вас болить живіт з нудотою та блювотою", – сказала гастроентеролог.

Звичайно, деякі випадки нудоти пов’язані з переїданням і харчовим отруєнням і зазвичай проходять протягом дня-двох.

"Більшість людей час від часу страждали від хвороб шлунка, які тривали приблизно 24 години, і знають, як це відчувати. Але час звернутися до лікаря, якщо біль досі вам незнайомий, посилюється, не зникає або пов’язаний із такими симптомами, як лихоманка чи кров у калі", – сказала вона.

Біль або дискомфорт разом із кров’ю в калі

Будь-яку кров, що ви помітили, має оцінити лікар.

Зауважте, що кров у калі не завжди буде червоною – вона також може бути чорною та схожою на смолу, що часто вказує на кровотечу з більш високого відділу шлунково-кишкового тракту, наприклад шлунка.

Шлунково-кишкова кровотеча може виникати з ряду джерел, зокрема, коліт, дивертикульоз, геморой, кровоточиву виразку шлунка та рак шлунково-кишкового тракту.

Але певна їжа та ліки також можуть спричинити смолистий кал, тому важливо думати про те, що ви приймаєте та їсте, сказав Нікет Сонпал, ад’юнкт-доцент Коледжу остеопатичної медицини Туро. До них належать такі продукти, як чорниця, буряк, чорна солодка тощо, а також ліки, такі як препарати заліза.

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Раптовий та інтенсивний біль

Якщо ви відчуваєте сильний і сильний біль у животі, це проблема. Специфічний і локалізований біль, який включає "гостре стріляюче відчуття, що може навіть перехопити дихання, змусити вас здвоятися або затримати область, і відбувається хвилями", може виникнути через перешкоду, таку як камені в жовчному міхурі або нирках.

Апендицит також слід враховувати, коли ви відчуваєте гострий біль, сказав Назарет. Часто це буде той тип болю, який посилюється, виникає раптово або не зникає. Сильний біль також може бути наслідком виразки, панкреатиту або закупорки жовчних проток.

"Ключ у тому, щоб справді зосередитися на характері болю, який відчувається, тому що вони вказують на різні речі", – зауважила медикиня, додавши, що важливо не відкладати візит до лікаря, коли йдеться про гострий біль.

Біль або дискомфорт, що виникає разом із незрозумілою втратою ваги

Неочікувана або ненавмисна втрата ваги завжди викликає занепокоєння, і її повинен оцінити лікар, незалежно від того, супроводжує вона біль у шлунку чи будь-який інший симптом, адже це може бути ознакою ризику розвитку онкологічних захворювань, хронічного панкреатиту, хвороби Крона чи інших хвороби.

Біль або дискомфорт разом із лихоманкою

Якщо ви відчуваєте дискомфорт у шлунку, а також маєте вищу температуру тіла, ніж зазвичай, це може свідчити про наявність інфекції. У таких випадках вам варто звернутися до лікаря.

Нагадаємо, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. У разі симптомів звертайтеся до професійного лікаря.

Нагадаємо, що не слід ігнорувати біль у суглобах і м'язах, а також під ребрами з правого боку.

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