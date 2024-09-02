Лікар шокував КТ ніг і тазу людини, яка з'їла недосмажену свинину – фото

Допис лікаря швидкої допомоги став вірусним після того, як він поділився шокувальним знімком, що ілюструє жахливі наслідки вживання в їжу недосмаженої свинини.

Про це пише Mirror US.

Доктор Сем Галі, лікар відділення невідкладної допомоги в Джексонвіллі у Флориді, відомий своїми дописами в соціальній мережі X, присвяченими надзвичайним ситуаціям.

Однією з його останніх публікацій була комп'ютерна томографія, яку він назвав "однією з найбожевільніших", з якими він коли-небудь стикався. Знімок виявив численних паразитів в ногах і в ділянці тазу пацієнта, симптоми цистицеркозу, тканинної інфекції.

Знімок пацієнта / Фото: Sam Ghali, M.D/Twitter

Доктор Галі зазначив, що ця паразитарна інфекція є наслідком споживання личинкових цист Taenia Solium – медичної назви свинячого ціп'яка. Він підкреслив, що люди можуть заразитися Taenia Solium, вживаючи в їжу недосмажену свинину, яка містить личинки.

За словами доктора Галі, після потрапляння до шлунково-кишкового тракту ці личинки за 5-12 тижнів перетворюються на повноцінних дорослих солітерів, що призводить до розвитку кишкового теніозу.

Він продовжив: "Ці дорослі ціп'яки потім відкладають яйця, які, зі свого боку, виділяються з людськими фекаліями. Дуже важливо зазначити, що лише тоді, коли ці яйця потрапляють до організму людини фекально-оральним шляхом, може розвинутися клінічний синдром, відомий як цистицеркоз. Після того, як яйця потрапляють до організму (людини або свині), вони випускають личинки, які проникають через стінку кишківника і потрапляють в кров (через брижові венули), а звідти можуть поширюватися буквально в будь-яку точку тіла. Мозок, очі, підшкірні тканини та скелетні м'язи є найпоширенішими місцями ураження. Личинки оселяються скрізь, куди потрапляють, і в результаті утворюють цисти, відомі як цистицерки. Запальна реакція організму господаря зазвичай призводить до загибелі цист, які згодом кальцифікуються, надаючи їм класичного вигляду, який можна оцінити на цьому КТ-скані. Їх зазвичай називають "кальцифікатами рисових зерен".

Доктор Галі підкреслив, що небезпечним ускладненням цього стану є те, що личинки проникають до мозку, утворюючи кісти в мозковій тканині – стан, відомий як нейроцистицеркоз, який може спричинити головний біль, сплутаність свідомості, судоми та інші серйозні неврологічні проблеми.

Медичний експерт зазначив, що хоча більшість пацієнтів зрештою мають гарний прогноз, за оцінками, близько 50 мільйонів людей у світі інфікуються щороку, що призводить до близько 50 000 смертей.

Доктор Галі виділив такі варіанти лікування, як протипаразитарна терапія, стероїди, протиепілептичні препарати (нейроцистицеркоз) та хірургічне видалення. Він наполегливо рекомендував усім ретельно готувати свинину, щоб запобігти небезпечним ускладненням.

Споживання сирої або недостатньо приготованої свинини може призвести до тяжких захворювань, зокрема цистицеркозу і трихінельозу – паразитарні захворювання, спричинені круглими червами. Інші бактерії, які часто асоціюються з сирою або недовареною свининою, містять кишкову паличку, сальмонелу, Listeria monocytogenes, золотистий стафілокок та Yersinia enterocolitica.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що цистицеркоз "головним чином впливає на здоров'я і засоби до існування спільнот, які ведуть натуральне господарство в країнах Африки, Азії та Латинської Америки, що розвиваються".

Нагадаємо, лікарі думали, що чоловік впав у кому на 23 роки, перш ніж зрозуміли, що припустилися величезної помилки. Випадок Рома Губена – це те, що приголомшило медичний світ протягом останніх декількох десятиліть.

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