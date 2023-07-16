Лікар, відомий оцінкою ризику COVID-19, сам захворів на вірус – ось що він хоче, щоб ви знали

Навіть такий фахівець не зміг передбачити, що один із симптомів COVID-19 призведе до несчастного випадку, що трапився з ним.

Американський лікар Роберт Вотчер, який очолює кафедру медицини Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, та постійно інформує своїх підписників про запобігання, нові деталі та дослідження COVID-19, сам захворів на коронавірус. Однак навіть він не зміг передбачити, що один із симптомів COVID-19 призведе до несчастного випадку, що трапився з ним.

Про це лікар розповів у своєму Twitter.

За словами лікаря, один з симптомів коронавірусу — сухий кашель проявився вранці, вночі у чоловіка вже підскочила температура, з'явилися озноб і біль у горлі.

Наступного дня він вирішив прийняти душ, що і стало великою помилкою.

"Я прийшов до тями на підлозі ванної у калюжі власної крові. На кришці сміттєвого бака була вм’ятина, ймовірно, я впав і вдарився головою. Я нічого не пам'ятав. Коли мені вдалося підвестися і подивитися в дзеркало, стало зрозуміло, що мені потрібно накласти шви. Багато швів на потилиці та лобі", — написав він у Twitter.

Вотчер поділився своїми фото після падіння.

Лікар Боб Вотчер Фото: twitter.com/Bob_Wachter

За словами лікаря, причиною його падіння, тобто запаморочення, стали такі наслідки перебігу коронавірусу, як зневоднення та падіння артеріального тиску.

Фахівцю обробили рани та скерували на дві комп’ютерні томографії, а пізніше — на магнітно-резонансну томографію через серйозні травми обличчя та потилиці.

Він сказав, що КТ голови показала субдуральну гематому, яка виникає, коли кров накопичується між мозком і черепом. На іншій комп’ютерній томографії виявили перелом шиї в одному з хребців.

МРТ не показало жодних додаткових пошкоджень.

"На щастя, у моєму віці кілька шрамів мене не дуже турбують", — поділився Вотчер.

Після 24 годин у відділенні невідкладної допомоги Вотчер написав у Twitter, що він перебуває вдома на самоізоляції. Приймає противірусний препарат, щоб зменшити тяжкість і тривалість хвороби.

Нагадаємо, що в Україні скасували карантин через COVID-19.

Водночас влітку 2023 року в понад 1300 людей, серед яких 102 дитини і 25 медиків, зафіксували коронавірус. Таку статистику оприлюднив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Читайте також: