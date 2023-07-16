Лікар, відомий оцінкою ризику COVID-19, сам захворів на вірус – ось що він хоче, щоб ви знали

Навіть такий фахівець не зміг передбачити, що один із симптомів COVID-19 призведе до несчастного випадку, що трапився з ним.
Американський лікар Роберт Вотчер, який очолює кафедру медицини Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, та постійно інформує своїх підписників про запобігання, нові деталі та дослідження COVID-19, сам захворів на коронавірус. Однак навіть він не зміг передбачити, що один із симптомів COVID-19 призведе до несчастного випадку, що трапився з ним.
Про це лікар розповів у своєму Twitter.
За словами лікаря, один з симптомів коронавірусу — сухий кашель проявився вранці, вночі у чоловіка вже підскочила температура, з'явилися озноб і біль у горлі.
Наступного дня він вирішив прийняти душ, що і стало великою помилкою.
"Я прийшов до тями на підлозі ванної у калюжі власної крові. На кришці сміттєвого бака була вм’ятина, ймовірно, я впав і вдарився головою. Я нічого не пам'ятав. Коли мені вдалося підвестися і подивитися в дзеркало, стало зрозуміло, що мені потрібно накласти шви. Багато швів на потилиці та лобі", — написав він у Twitter.
Вотчер поділився своїми фото після падіння.
За словами лікаря, причиною його падіння, тобто запаморочення, стали такі наслідки перебігу коронавірусу, як зневоднення та падіння артеріального тиску.
Фахівцю обробили рани та скерували на дві комп’ютерні томографії, а пізніше — на магнітно-резонансну томографію через серйозні травми обличчя та потилиці.
Він сказав, що КТ голови показала субдуральну гематому, яка виникає, коли кров накопичується між мозком і черепом. На іншій комп’ютерній томографії виявили перелом шиї в одному з хребців.
МРТ не показало жодних додаткових пошкоджень.
"На щастя, у моєму віці кілька шрамів мене не дуже турбують", — поділився Вотчер.
Після 24 годин у відділенні невідкладної допомоги Вотчер написав у Twitter, що він перебуває вдома на самоізоляції. Приймає противірусний препарат, щоб зменшити тяжкість і тривалість хвороби.
Нагадаємо, що в Україні скасували карантин через COVID-19.
Водночас влітку 2023 року в понад 1300 людей, серед яких 102 дитини і 25 медиків, зафіксували коронавірус. Таку статистику оприлюднив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
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