Лікар застеріг від популярних способів охолодження під час спеки: яка алтернатива

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Лікар попередив, що деякі поширені способи охолодження в спеку можуть не допомогти. Це навпаки може підвищити ризик теплового удару.

Про це пише Mirror.

Не поспішайте знімати сорочку

За словами медика невідкладної допомоги Ахмеда, багато людей під час сильної спеки прагнуть максимально роздягнутися. Однак це не завжди правильне рішення.

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«Якщо зняти сорочку, тіло опиниться під прямими сонячними променями та почне поглинати більше тепла», — пояснив лікар.

Він радить залишати на собі легкий бавовняний одяг, який захищає шкіру від сонця. Також фахівці рекомендують носити світлий, вільний одяг із довгими рукавами та капелюхи з широкими полями.

Стрибок у холодну воду може бути небезпечним

Ще один популярний спосіб охолодитися — занурення в холодну воду. Проте різкий перепад температур може спровокувати холодовий шок.

«Раптове занурення в холодну воду може викликати спазм м’язів і створити ризик утоплення», — застеріг лікар.

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Фахівці зазначають, що вода температурою нижче 15 градусів може спричинити утруднення дихання, потрапляння води в легені та навіть підвищити ризик серцевого нападу.

Доктор Ахмед рекомендує використовувати прохолодні компреси, вологі рушники або пакети з льодом, прикладаючи їх під пахви, на спину чи стегна. Водночас він наголошує, що охолоджувати організм потрібно поступово. Надто швидке зниження температури тіла може порушити терморегуляцію та навіть спровокувати переохолодження.

Раніше йшлося про те, що у спеку собаки особливо вразливі до перегріву та теплового удару, тому власникам важливо уникати прогулянок у «найгарячіші» години дня. Ветеринари радять завжди забезпечувати тварині доступ до свіжої води та прохолодного місця для відпочинку. Також небезпечно залишати собаку навіть на короткий час у зачиненому автомобілі, де температура стрімко зростає. Серед поширених помилок господарів — надмірні фізичні навантаження та ігнорування ознак перегріву, таких як важке дихання, млявість і втрата координації.

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