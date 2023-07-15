Лікар: збереження м'язової маси один з найкращих способів подовжити життя

Якщо ви хочете подовжити своє життя, варто прислухатися до порад лікаря.

Як передає видання Express, лікар Майкл Мозлі, який є також журналістом, подкастером та продюсером, у подкасті "Just One Thing" розповів про те, що збереження м'язової маси тіла допомагає зберегти здоров'я навіть у досить похилому віці.

Також лікар попередив, якщо людина не буде виконувати силові вправи, зокрема, тренування з опорою, після 30 років м'язки почнуть слабшати. Він стверджує, що такі фізичні вправи допомагають людям підтримувати тіло молодим на клітинному рівні. Він повідомив: "Дослідження показали, що всього за 12 тижнів можна збільшити м'язову масу на 10%, а саму силу людини аж до 150%. А це, у свою чергу, впливає на тіло, а ще дає повштовх мозку".

Огляд досліджень про вплив фізичних вправ на людей старше 50 років показав, що аеробні та силові тренування корисні не лише для тіла, але й для мозку. Але останні результати показали, що саме тренування з опорою добре впливають на пам'ять, сон, покращують роботу мозку.

За словами лікаря Мозлі, останнє дослідження показало, що силові вправи, які учасники експерименту виконували впродовж року, допомогли їм краще спати, збільшивши період сну на 20 хвилин.

Також вони допомагають втратити зайву вагу, особливо жир навколо живота. Дослідники з Гарвардського університету спостерігали за понад 10 000 чоловіками впродовж 12 років. Вони виявили, що силові вправи, які виконуються похвилинно, краще справляють з жиром на животі, аніж кардіотренування.

Це дуже важливо, адже саме цей жир виробляє хімічні речовини, які можуть негативно впливати на рівень цукру в крові. М'язові клітини, зі свого боку, мають позитивний ефект. Адже під час тренування вбирають цукор з крові, наче губка. За результатами одного з досліджень, кожні 10% збільшених м'язів знижуть ризик переддіабету на 10%. Це означає, що нарощування м'язової маси не лише допомагає гарно виглядати та почуватися молодшими, але й подовжують життя.

Останній експеримент показав, що 30-60 хвилин силових тренувань допомагають знизити ризик смерті від хвороб серця і раку на 20%.

Що відбувається з м'язами людини, коли ми старіємо і не займаємося спортом? Професорка фізіології м'язів Копенгагенського університету в Данії Ебігейл Маккі розповіла, що відбувається втрата волокон. Тобто з віком постійно зменшується кількість м'язових волокон. І це тривожна новина. Відбувається так через втрату м'язового нервового зв'язку. Він послаблюється, коли м'язові волокна не використовуються. Зрешту зв'язок рветься і волокна гинуть.

Професорка наголосила, що ніколи не буває пізно почати займатися силовими вправами. Однак, якщо людина проявляє активність впродовж усього свого життя, то вона сповільнює деякі негативні зміни, які відбуваються з тілом з віком. Навіть може повністю запобігти їм.

Однак, Ебігейл Маккі стверджує, якщо ви раніше ніколи не займалися силовими тренуваннями, варто спочатку проконсультуватися з лікарем. Також завжди потрібно починати фізичну активність повільно.

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