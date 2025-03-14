Лікарі б’ють на сполох: випадки кору в Європі сягнули рекордного рівня

2024 року кількість захворювань на кір у європейському регіоні зросла до 127 350, що стало найвищим показником від 1997 року.

Про це повідомило видання Sky News, посилаючись на Всесвітню організацію охорони здоров’я (ВООЗ) та ЮНІСЕФ.

Понад 40% інфікованих — діти до п’яти років, що підкреслює необхідність термінових заходів для підвищення рівня вакцинації.

За даними організацій, близько пів мільйона дітей пропустили першу дозу вакцини проти кору, що значно сприяло спалаху захворювання. Кір – надзвичайно заразний вірус, який може викликати серйозні ускладнення, зокрема пневмонію, енцефаліт і навіть смерть. 2024 року від ускладнень кору померло 38 людей в Європі.

2023 року країни з найвищим рівнем захворюваності на кір — Румунія та Казахстан — фіксували понад 30 тисяч та 28 тисяч випадків відповідно. Водночас низький рівень вакцинації в таких країнах, як Боснія та Герцеговина, Чорногорія та Румунія, сприяв спалахам інфекції. В Чорногорії щеплення від кору отримало менше 50% дітей за останні 5 років.

У Великій Британії лише минулого місяця було зафіксовано понад 200 випадків захворювання, і очікується, що їхня кількість зростатиме. Після пандемії COVID-19 охоплення вакцинацією різко знизилося, що збільшує ризик нових спалахів.

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