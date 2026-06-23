Лікарі б’ють на сполох через популярне літнє взуття: що з ним не так

В’єтнамки. Фото: Jairo/CC BY 2.0

Реклама

В’єтнамки залишаються одним із найпопулярніших видів літнього взуття, проте лікарі застерігають від їхнього постійного носіння. За словами ортопедів, така звичка може призвести до болю в стопах, деформацій пальців і навіть травм.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Ортопед із Балтимора Майк Деніелс зазначив, що регулярно приймає пацієнтів, які протягом усього літа носять тонкі плоскі в’єтнамки, а згодом скаржаться на біль у п’ятах і напруження литкових м’язів. Однією з найпоширеніших проблем він називає плантарний фасціїт — запалення тканини на підошві стопи, яка підтримує її склепіння.

Реклама

За словами лікаря, в’єтнамки практично не забезпечують підтримки стопи. Через це людина під час ходьби змушена додатково напружувати пальці, щоб утримувати взуття на нозі. З часом таке навантаження може негативно впливати на зв’язки, сухожилля та дрібні м’язи стопи.

Деніелс також зауважив, що багаторічне носіння такого взуття іноді пов’язане з хронічним болем, бурситом і молоткоподібною деформацією пальців.

Окрім проблем із опорно-руховим апаратом, в’єтнамки можуть збільшувати ризик порізів, скалок та інфекцій. Через відкриту конструкцію стопи залишаються майже без захисту від грибків, бактерій, гарячих поверхонь і сторонніх предметів на землі. Особливо небезпечними такі ушкодження можуть бути для людей із цукровим діабетом або порушеннями кровообігу.

Ще більше занепокоєння в ортопедів викликають в’єтнамки на підборах, які останнім часом повернулися в моду. Лікар назвав їх поєднанням двох факторів ризику: нестійкої конструкції класичних в’єтнамок і додаткового навантаження на передню частину стопи через підйом п’яти.

Реклама

За його словами, таке взуття може посилювати біль у стопах, сприяти деформаціям пальців, а також підвищувати ризик розтягнень, вивихів і навіть переломів.

Водночас ортопед не закликає повністю відмовлятися від в’єтнамок. На його думку, вони добре підходять для пляжу, басейну чи коротких прогулянок. Для тривалої ходьби лікар радить обирати сандалії із заднім ремінцем та підтримкою склепіння стопи або більш закрите взуття, яке краще фіксує ногу.

Нагадаємо, раніше лікарка назвала поширену причину, через яку болять стопи одразу після пробудження.

Новини партнерів