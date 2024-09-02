Лікарі думали, що чоловік впав у кому на 23 роки: "Кричав, але ніхто не чув" – фото, подробиці

Медики вважали, що чоловік пролежав у комі 23 роки, перш ніж зрозуміли, що припустилися величезної помилки.

Як пише LADbible, після майже смертельної автокатастрофи 1983 року лікарі вважали, що уродженець Бельгії Ром Губен перебував у комі та вегетативному стані – тобто він був живий, але не міг спілкуватися, рухатися чи мислити самостійно.

Кажуть, що він провів 23 роки ув'язненим у власному тілі, не маючи змоги нічого робити, окрім як слухати, у випадку, схожому на історію Мартіна Пісторіуса, який так само жив понад десять років.

Так було доти, доки Ром не зустрів доктора Стівена Лоріса, який 2006 року не діагностував у нього синдром замкненого простору (СЗП). Це рідкісний неврологічний стан, коли людина перебуває притомна, але не може рухатися або спілкуватися вербально, окрім як за допомогою рухів очей.

Ром до аварії / Фото: Getty Images

Медик, який входив до складу наукової групи з вивчення коми Льєжського університету, пояснив, що йому вдалося зробити великий прорив після проведення численних тестів, щоб визначити функцію мозку Рома.

В інтерв'ю для CBS News у листопаді 2009 року Лоріс сказав: "Коли ми помістили його в ПЕТ-сканер і фМРТ, ми побачили, що його мозок функціонує нормально. Тож він не був вегетативним, безумовно, ні".

Невролог вважає, що випадок Рома доводить, що тисячам пацієнтів, які перебувають у вегетативному стані, ставлять неправильний діагноз.

Після нібито хороших новин мама Рома Фіна Губен сказала, що вона завжди вірила, що її син все ще може спілкуватися з нею, пояснивши, що вона могла сказати, коли він був у "поганому настрої або коли йому було боляче".

"Він не в депресії, він оптиміст", - сказала вона в інтерв'ю BBC 2009 року. "Він хоче отримати від життя все, що може".

Ром Губен із мамою / Фото: Getty Images

Поки він перебував у лікарні на батьківщині, до нього приставили спеціально навченого асистента, який допомагав йому з "фасилітованим спілкуванням", яке також відоме як підтримуване друкування.

Ця методика передбачає, що асистент вловлює "мікрорухи", які робить пацієнт, перш ніж допомогти йому спрямувати руку, щоб вказати на літери, малюнки або об'єкти на клавіатурі як форму комунікації.

Ром, який займався бойовими мистецтвами, очевидно, мав що сказати після того, як почав працювати з логопединею і фасилітаторкою комунікації Ліндою Ваутерс.

Кажуть, що він надрукував низку повідомлень за допомогою комп'ютера, пояснюючи, що він кричав, "але ніхто не чув" протягом 23 років, коли лікарі думали, що він перебуває в комі.

"Я бачив себе уві сні", - сказав він. "Я ніколи не забуду той день, коли вони дізналися, що зі мною насправді було не так. Це було моє друге народження".

Ром Губен / Фото: Getty Images

Ром також нібито збирався писати книжку про свій досвід, який він пережив завдяки цій технології. Але після того, як відеозапис його роботи з Ліндою почав поширюватися, скептики висловили занепокоєння щодо методу полегшеної комунікації – і пізніше доктор Лоріс також був змушений визнати, що він не був ефективним.

Намагаючись розвіяти спекуляції, доктор Лоріс, який є експертом у галузі дослідження функцій мозку та вегетативних станів, провів серію тестів на групі пацієнтів, що перебували в комі, зокрема і на Ромі. Учасникам показували предмети і слова, поки їхні фасилітатори не були присутні, а потім просили переказати те, що вони бачили або чули, коли фасилітатори повернулися до кімнати.

Як повідомляє місцеве видання Der Spiegel, Ром не зміг відповісти на всі 15 запитань тесту.

"Легко подивитися відео і сказати, що цей метод не діє, але довести, що це неправда, насправді дуже важко", - сказав доктор Лоріс в інтерв'ю BBC, обговорюючи свої висновки. "Історія Рома – це історія про діагностику свідомості, а не про комунікацію. Я сподіваюся, що Ром і його сім'я залишаться прикладом того, як важко вловити ознаки свідомості. Навіть коли ми знаємо, що пацієнт при тямі, ми не знаємо, чи відчуває він біль або страждання, або що він відчуває".

Ром Губен / Фото: Getty Images

Невролог стверджує, що бельгієць все ще був набагато більш свідомим, ніж лікарі вважали раніше, і додав, що він вірить в те, що робота Рома з Ліндою була справжньою.

Ділячись своїми висновками з дослідниками в Лондоні, як повідомляє NPR, доктор Лоріс сказав: "Ми представили три випадки після черепно-мозкової травми. Два з них не пройшли тест. Зокрема і Ром".

Він пояснив, що тести неодноразово повторювалися за участю фасилітатора Рома, але результати завжди були непереконливими.

На жаль, те, що повинно було стати медичним тріумфом – і особистим для Рома – виявилося величезною помилкою.

Нагадаємо, у Лівані чоловік захворів на харчове отруєння в пенісі. Що відомо про перший у світі випадок.

Читайте також: