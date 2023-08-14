Лікарі категорично забороняють цим людям рано вставати: перевірте, чи ви є в цьому списку

Нам звідусіль і постійно радять вставати якомога раніше, оскільки це дуже корисно для нашого організму та підвищує продуктивність. Але медики не радять деяким категоріям людей починати свій день занадто рано, бо таким чином можна нашкодити своєму здоров’ю. Кожна людина має свій індивідуальний біологічний годинник, тому спеціалісти не рекомендують переробляти те, що було закладено природою. Щоб дізнатися, чи можна вам прокидатися дуже рано, чи слід трохи довше поспати – читайте далі.

Які бувають категорії людей за хронотипом

Вчені вже давно зробили умовний поділ людей на три категорії згідно хронотипу – це «жайворонки», «голуби» та «сови». Ця особливість індивідуального біологічного годинника є спадковою. Якщо мама «жайворонок», то з великою ймовірністю дитина також буде відноситися до цього типу.

До «жайворонків» належать люди, які мають дуже високу активність та продуктивні саме в першій половині дня. Вони легкі на підйом, їх не лякає шоста ранку на годиннику – це найкращий час для їхнього організму.

«Сови» - це ті люди, які із задоволенням можуть працювати до глибокої ночі, а в ранкові години почувають себе кволими та розбитими.

Найменш досліджена категорія людей – «голуби». Це всі ті, хто добре почувається вдень та проявляють в обідні години найбільшу активність.

Кому не можна прокидатися занадто рано

Вчені дослідили, що найбільшу загрозу дуже ранній підйом несе для «сов». Оскільки кожного дня вони вимушені наперекір своєму біологічному ритму прокидатися дуже рано, щоб іти на роботу чи навчання. А це вкрай шкідливо для організму. Бо саме у той час, коли таким людям потрібно спати, виробляється гормон сну – мелатонін. А так як вони вже прокинулися, то почуваються розбитими, знесиленими і дратівливими. Що може призвести до виснаження організму та депресії.

У людей з таким хронотипом є велика загроза гормонального збою в організмі, він перестає сприймати інсулін та глюкозу. Для тих, хто має цукровий діабет, такий стан може мати дуже небезпечні наслідки. Тому лікарі радять встановлювати максимально комфортний графік, щоб «сова» могла прокидатися тоді, коли для неї це найзручніше і не несе шкоди здоров’ю.

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