Лікарі назвали 5 хвороб, від яких врятує звичайна кава

Жоден ранок не обходиться без ароматної кави з оксамитовою пінкою, яка не лише бадьорить, а й піднімає настрій на цілий день. Це найпопулярніший напій у світі, який має багато сортів та рецептів приготування. Втім, кава ще й дуже корисна, лікарі називають аж п’ять хвороб, від яких здатен врятувати цей напій. А все за рахунок вмісту важливих для здоров’я макроелементів, білку, клітковини та кавової олії. Розповідаємо, яка користь кави, що лікує і скільки її можна пити на день.

Чому треба пити каву: яка користь напою

Медики та вчені на підставі досліджень впливу кави на здоров’я людини довели, що чорна кава зміцнює пам’ять, покращує зір, поліпшує настрій та підвищує загальний життєвий тонус нашого організму. Втім, є більш суттєвий вплив напою на наше здоров'я, кава здатна попередити аж п’ять захворювань.

Кава захищає від раку молочної та передміхурової залози. Кавові зерна містять велику частку антиоксидантів, а за рахунок обсмажування зерна кількість антиоксидантних сполук лише збільшується. Антиоксиданти знищують вільні радикали, які утворюють ракові клітини, що викликають проблеми з мозком та пам’яттю, провокують передчасне старіння і руйнують ДНК. Тому кава захищає організм людини від багатьох захворювань.

Кавові зерна містять велику частку антиоксидантів, а за рахунок обсмажування зерна кількість антиоксидантних сполук лише збільшується. Антиоксиданти знищують вільні радикали, які утворюють ракові клітини, що викликають проблеми з мозком та пам’яттю, провокують передчасне старіння і руйнують ДНК. Тому кава захищає організм людини від багатьох захворювань. Кава нівелює ризики виникнення хвороби Паркінсона та Альцгеймера. Вміст кофеїну в каві забезпечує її цілющу властивість. Зокрема, напій активує роботу нервової системи, покращує пам’ять, запобігає руйнуванню клітин головного мозку. Дослідження показали, що люди, які випивають по 2 чашки кави на день, практично не мають ризиків захворювання на хворобу Паркінсона та Альцгеймера.

Вміст кофеїну в каві забезпечує її цілющу властивість. Зокрема, напій активує роботу нервової системи, покращує пам’ять, запобігає руйнуванню клітин головного мозку. Дослідження показали, що люди, які випивають по 2 чашки кави на день, практично не мають ризиків захворювання на хворобу Паркінсона та Альцгеймера. Кава допомагає від цирозу печінки. Вчені довели, що ті люди, які випивають три чашки кави на день, практично не страждають на захворювання печінки. Особливо ті, які полюбляють алкогольні напої, повинні вживати цей напій. Також кава зменшує ризики розвитку ожиріння печінки.

Вчені довели, що ті люди, які випивають три чашки кави на день, практично не страждають на захворювання печінки. Особливо ті, які полюбляють алкогольні напої, повинні вживати цей напій. Також кава зменшує ризики розвитку ожиріння печінки. Кава знижує ризик діабету ІІ типу. За рахунок вмісту антиоксидантів та кавової олії напій здатен нівелювати ризик захворювання на діабет. Науковці довели, що ті люди, які п’ють 1-2 чашки кави на день, більш схильні до цієї хвороби. А збільшення споживання напою до трьох чашок на добу знижує розвиток діабету ІІ типу.

За рахунок вмісту антиоксидантів та кавової олії напій здатен нівелювати ризик захворювання на діабет. Науковці довели, що ті люди, які п’ють 1-2 чашки кави на день, більш схильні до цієї хвороби. А збільшення споживання напою до трьох чашок на добу знижує розвиток діабету ІІ типу. Кава підвищує фізичну активність і запобігає імпотенції. Кофеїн здатен стимулювати нервову систему і підвищує рівень адреналіну в крові. А цей гормон відповідає за фізичну активність, витривалість і підтримання чоловічої статевої системи в активному стані. Вчені довели, що кава може підвищувати фізичну витривалість усього організму аж до 25%.

Скільки можна пити кави на день

Якщо немає жодних протипоказань за станом здоров’я та алергічних реакцій на каву, тоді можна вживати три чашки на день.

Щоб напій приносив користь та попереджав ряд захворювань, він повинен бути обов’язково якісним і приготованим методом заварювання. Бо розчинна кава не має таких позитивних властивостей, як заварна, наголошують лікарі.

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