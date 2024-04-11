Лікарі назвали 5 найкорисніших продуктів у світі: їх треба їсти щодня

Якщо ви хочете бути здоровими, довго залишатися молодими, мати гарний вигляд, тоді варто переглянути своє харчування.

Вчені й медики всього світу довго працювали над переліком найкорисніших продуктів, проводили багато досліджень та експериментів, і визначили 5 найкорисніших з-поміж інших. Якщо додати до свого раціону такі продукти, можна довгі роки залишатися молодими, активними та здоровими. Розповідаємо, що треба їсти, щоб назавжди позбутися проблем зі здоров’ям і прожити довге активне життя.

Зелень і листові овочі

Продукти зеленого кольору є еталоном балансу між вмістом вітамінів, корисних речовин і мінімальною калорійністю. Це найкращий і бюджетний варіант для поліпшення свого здоров’я. Вчені довели, що зелена рослинна їжа захищає від онкології, старечих захворювань, втрати м’язової та кісткової маси, а також здатна спалювати зайвий жир на тілі.

Через вміст вітамінів групи В і К листові зелені овочі сприяють налагодженню репродуктивної функції, запобігають розвитку хвороб судин та серця. Клітковина, що міститься в зелених овочах, є справжнім паливом для корисних бактерій кишківника, сприяє нормалізації травлення та пришвидшенню метаболізму.

Зелень містить кальцій, магній, калій та залізо, які допомагають підтримувати належну роботу всіх систем організму. Найкориснішими будуть шпинат, базилік, кріп, петрушка, різні види салату й капусти.

Ягоди годжі

Ці ягоди не так давно з’явилися на українському ринку, але вже завоювали особливу популярність серед прихильників здорового збалансованого харчування. Вони мають солодкий, ледь кислуватий присмак, самі — яскраво червоного відтінку. Ці ягоди використовуються упродовж багатьох тисячоліть у традиційній медицині. Ягоди годжі здатні призупиняти процеси старіння, підтримувати здоров’я очей, печінки, нирок, зміцнюють нервову та імунну системи організму. Тому це така собі пігулка для безсмертя.

Ягоди входять до складу різноманітних добавок, лікувальних чаїв і навіть вина. Окрім того, годжі застосовують у кулінарії для приготування різноманітних страв та десертів. Цей продукт має неабиякий потенціал щодо питання швидкого схуднення.

Дикий лосось

Це один з найкорисніших видів риби — лікарі рекомендують їсти лосось не менше двох разів на тиждень. Оскільки він має білок, велику кількість мінералів і поліненасичені жирні кислоти омега-3 та омега-6. А ці жири потрапляють до нашого організму лише з їжею.

Вчені довели, що лососева риба здатна творити з нашим організмом справжні дива. Це найкращий продукт проти хвороб серця, судин, печінки та кишківника. Він активує роботу мозку, корисний для пам’яті та когнітивних функцій.

Авокадо

Це топовий продукт у переліку найкорисніших, що не є дивним. Адже фрукт містить велику кількість вітамінів, мінералів і поживних речовин. Через вміст жирної кислоти омега-3 авокадо можна назвати омолоджувальним фруктом, який сповільнює процеси старіння й активує роботу мозку.

Авокадо покращує стан шкіри, волосся та нігтів. Здатен налагоджувати процеси травлення прискорювати метаболізм. Тому лікарі рекомендують вживати авокадо якомога частіше, щоб залишатися молодими та здоровими упродовж усього життя.

Кіноа

Це екзотичний вид крупи, який нещодавно з’явився на українському ринку, але вже зарекомендував себе з позитивного боку. Науковці довели, що це найкращий гарнір для тих, хто хоче швидко схуднути. Водночас кіноа насичує організм всіма необхідними корисними речовинами, швидко спалює жир, покращує процеси обміну речовин.

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