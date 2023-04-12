Лікарі назвали 8 причин, через які ви постійно відчуваєте втому

Втома — поширене явище, але це не обов'язково є нормою. Ось що ви можете зробити з цим.

Між довгими годинами роботи, сімейними обов'язками та потоком новин 24 години на добу, не дивно, що багато людей постійно відчувають втому. Однак експерти кажуть, що навіть якщо втома є поширеною, це не означає, що вона є нормою. Насправді ваша втома може мати безліч причин, починаючи з вашої дієти і завершуючи психічним здоров'ям.

Хороша новина: залежно від того, що стоїть за вашою втомою, ви можете змінити ситуацію за допомогою кількох простих корективів у своєму способі життя.

Ваша дієта впливає на вас

Оскільки їжа є паливом, не дивно, що ваша дієта може суттєво впливати на рівень вашої енергії. «Дієта, багата на оброблені продукти, цукор та шкідливі жири може сприяти втомі», пояснив Ніколас Драголеа, лікар зі зв'язками в Noble Medical у Великій Британії. «Ці продукти можуть спричиняти коливання рівня цукру в крові та відсутність необхідних організму поживних речовин для ефективної роботи, що призводить до почуття втоми», — додав він.

Однак, надмірно обмежена дієта — як з поживними, так і з калорійними обмеженнями — також може залишити вас з «порожнім баком», особливо якщо у вас розвивається дефіцит вітамінів. Зеешан Афзал, лікар-офіцер компанії Welzo, каже, що, зокрема, дефіцит вітаміну В12 зазвичай призводить до втоми та слабкості. «Це може бути особливо поширеним серед веганів або вегетаріанців, оскільки вітамін В12 знаходиться в основному в продуктах тваринного походження», — розповів він для Best Life.

У вас дефіцит вітаміну D

Експерти стверджують, що дефіцит вітаміну D також може впливати на ваш рівень енергії. На жаль, «дослідження показують, що 42% населення США має дефіцит вітаміну D», — сказала Кетрін Вернер, яка працює в психіатрії для White Pine Mental Health and Wellness.

«Недостатній рівень вітаміну D може спричиняти почуття втоми, поганий сон, почуття суму, а також інші проблеми», — каже вона, додаючи, що простий аналіз крові може показати, чи є у вас дефіцит. «Хоча харчування, багате на вітамін D та вплив світла можуть бути корисними, більшість людей з дефіцитом вітаміну D потребують додаткового прийому вітаміну для підтримки оптимальних рівнів».

Ви недостатньо займаєтеся фізичними вправами

Ще однією поширеною причиною хронічної втоми є недостатнє заняття фізичними вправами, що означає, що ви можете поліпшити свої симптоми, збільшивши кількість руху у своєму житті.

«Недостатня фізична активність може призвести до слабкості м'язів та низького рівня енергії», — пояснив Драголеа. «Регулярні заняття фізичними вправами можуть допомогти покращити кровообіг, підняти настрій та збільшити загальний рівень енергії, протидіючи втомі».

Наркотики та алкоголь заважають вашому сну

Вживання наркотиків та алкоголю, навіть у помірній кількості, може мати депресивний вплив на нервову систему. «Багато людей думають, що невелика порція алкоголю перед сном допоможе їм добре спати протягом ночі. Хоча седативний ефект алкоголю може зробити вас сонним, він також має інші ефекти, які можуть перешкоджати якісному сну», — пишуть експерти з Harvard Health Publishing.

Вони пояснюють, що через декілька годин після прийому алкоголю він може підвищити рівень стресового гормону епінефрину в організмі. Це підвищує серцевий ритм, що може зробити вас більш схильними до пробуджень протягом ночі. «Справді, алкоголь може пояснити 10% випадків стійкої інсомнії», — зауважують вони.

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У вас є розлад настрою

Іноді наявність розладу настрою, наприклад, депресії може призводити до почуття втоми. «Хронічний стрес, тривожність та депресія можуть значно впливати на рівень енергії, що призводить до втоми. Розлади психіки можуть спричиняти порушення в сні, апетиті та настрої, що разом може призводити до відчуття виснаження», — каже Драголеа. Фактично, дослідження 2018 року, опубліковане в медичному журналі CNS Drugs, вказує на те, що понад 90 відсотків пацієнтів з важким депресивним розладом повідомляють про втому як симптом.

Крім втоми або безсоння, інші симптоми депресії включають постійний сум, відчуття відчаю, відсутність інтересу до звичних для вас занять, порушення концентрації та інші. Зверніться до свого лікаря, якщо ви вважаєте, що ваша втома може бути наслідком розладу настрою.

Ви відчуваєте побічні ефекти від прийому ліків

Якщо ви постійно відчуваєте втомленість, незважаючи на достатню кількість сну, причиною можуть бути побічні ефекти вашого лікування. Це через те, що втома є одним із найбільш часто вказаних побічних ефектів через рецептурні та безрецептурні лікарські засоби, починаючи від антигістамінних препаратів і закінчуючи антидепресантами та бета-блокаторами, що використовуються для лікування високого артеріального тиску.

Запитання до вашого лікаря чи фармацевта про огляд вашого повного списку лікарських засобів може допомогти визначити, чи є втома побічним ефектом, або взаємодією між двома або більше ліками, які ви приймаєте. Вони можуть запропонувати альтернативи або змінити дозу вашого лікування.

У вас погані звички щодо сну

Щоб мати гарний нічний відпочинок, необхідно піклуватися про свій сон задовго до того, як ви лягаєте на подушку. Центр контролю та профілактики захворювань (CDC) рекомендує дотримуватися хороших звичок щодо сну, відомих як гігієна сну, щоб забезпечити максимально хороший відпочинок.

Їхні експерти рекомендують дотримуватися регулярного розкладу сну та прокидання, навіть у вихідні дні. Крім того, важливо зробити спальню сприятливою для сну: вона повинна бути «тихою, темною, заспокійливою та зручною за температурою». Якщо ви звикли використовувати електронні пристрої за годину-дві до сну, це може заважати вашому сну, додає CDC. Вони рекомендують винести телефони, комп'ютери та телевізори зі спальні для кращого сну.

Ви маєте основне захворювання

Якщо ваша втома не зникає навіть після достатньої кількості годин сну, то, за словами експертів, у вас може бути певне захворювання. Широкий спектр захворювань, таких як анемія, діабет і захворювання щитоподібної залози, можуть викликати втому або виснаження. Розлади сну, такі як апное сну, безсоння та нарколепсія, також можуть прямо впливати на відчуття втоми.

Якщо ви підозрюєте, що медичний стан може бути причиною вашої втоми, відстежуйте будь-які додаткові симптоми, які ви можете спостерігати, і обговоріть свої занепокоєння зі своїм лікарем.

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