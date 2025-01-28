Лікарі назвали 8 продуктів, які не можна їсти натщесерце

Багато з нас мають звичку з’їдати перше, що попадається на очі, зранку або після важкого робочого дня. Однак дієтологи попереджають: такий підхід може призвести до проблем із шлунком.

Про це повідомило видання Real Simple.

1. Кава

Кава натщесерце може подразнювати шлунок і сприяти виділенню гастрину — гормону, який виділяє шлункову кислоту. Це призводить до здуття живота та нудоти. Перед кавою дієтологиня радить з'їсти білковий продукт, наприклад, яйце або хліб із арахісовою пастою. Якщо перекусу немає, додайте до напою ложку кокосового молока.

2. Гострі страви

Гостра їжа часто викликає неприємні відчуття в шлунку, і все це завдяки капсаїцину — хімічній речовині, яка міститься у перці. За словами доктора Майкла Шопіса, капсаїцин зв'язується з рецепторами в шлунково-кишковому тракті, що змушує організм помилково вважати, що до нього потрапило щось шкідливе. У відповідь на це організм збільшує вироблення слизу та прискорює травлення, намагаючись швидше "вивести" капсаїцин. Однак це може призвести до розладів шлунка, діареї.

3. Солодощі

"Вживання солодких продуктів натщесерце може призвести до більш швидкого стрибка інсуліну і рівня цукру в крові, що часто призводить до "обвалу" незабаром після цього", - зазначив експерт.

Вживання солодощів натщесерце може викликати діарею. Це відбувається через виведення електролітів і рідин з кровотоку в кишківник, коли організм намагається збалансувати високу концентрацію цукру.

4. Чай

Кофеїн у чаї може подразнювати слизову оболонку шлунка та підвищувати вироблення шлункової кислоти, що веде до симптомів рефлюксу. Особливо це стосується чорного чаю, який містить більше кофеїну, ніж інші сорти. Зокрема, якщо ви не снідаєте, краще обрати трав'яний чай.

5. Йогурт

Йогурт, багатий на пробіотики та молочну кислоту, сприяє здоров'ю кишечника, покращуючи травлення і підтримуючи баланс мікрофлори. Однак, деякі люди можуть бути чутливими до молочної кислоти. У таких випадках вживання йогурту натщесерце може стимулювати надмірне вироблення шлункової кислоти, що призводить до подразнень у шлунково-кишковому тракті. Крім того, висока кислотність може знижувати ефективність пробіотиків, які містяться в йогурті.

6. Газовані напої

Газовані напої можуть спричиняти неприємний тиск у шлунку через бульбашки вуглекислого газу. Це призводить до дискомфорту і відрижки. Крім того, високий вміст цукру в підсолоджених напоях може викликати стрибки рівня цукру в крові.

7. Жирна смажена їжа

Жирна їжа довше перетравлюється, що збільшує час її перебування в шлунку і стимулює вироблення кислоти. Це може спричинити болі та дискомфорт. Крім того, жирна їжа ослаблює здатність НПС (нижнього стравохідного сфінктера) до скорочення, що сприяє розвитку кислотного рефлюксу.

8. Цитрусові та сік

"Цитрусові містять лимонну кислоту, яка може подразнювати слизову оболонку шлунково-кишкового тракту", - зазначив експерт.

Цитрусові фрукти, завдяки своїй кислотності, можуть розслабити нижній стравохідний сфінктер (НПС), що відкриває шлях для кислотного рефлюксу. Це може спричиняти печію та інші неприємні симптоми. Однак можна зменшити дискомфорт, поєднуючи цитрусові з продуктами, багатими на вуглеводи. Вони допомагають поглинати надлишок кислоти в шлунку, що може полегшити стан.

Нагадаємо, експерти назвали три продукти, від яких варто відмовитися задля збереження здоров'я.

Читайте також: