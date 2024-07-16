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Лікарі назвали аж 12 причин, чому обов'язково треба їсти кавун

Лікарі назвали аж 12 причин, чому обов'язково треба їсти кавун

Яка користь кавуна / Фото: Pexels

Якщо регулярно їсти кавуни, то можна покращити роботу всіх систем організму і позбутися багатьох проблем зі здоров’ям.

Розповідаємо, чому лікарі рекомендують обов’язково їсти кавуни кожного дня.

Яка користь кавуна для нашого здоров’я

  • Підтримує рівень водного балансу в організмі. Кавун на 92% складається з води, тому захищає наш організм від зневоднення, що особливо корисно у спеку. Завдяки належній гідратації, наше тіло не перегрівається, шкіра залишається еластичною та пружною, а волосся – густим і сяючим.
  • Допомагає схуднути. Кавун прекрасно насичує організм, тому може замінити повноцінний прийом їжі. Завдяки своїй низькій калорійності він зовсім не шкодить фігурі, а, навпаки, допомагає швидше позбутися зайвих кілограмів.
  • Нормалізує рівень цукру в крові. За рахунок вмісту антиоксидантних сполук вживання кавуна пришвидшує метаболізм глюкози, шо запобігає різким стрибкам цукру в крові. Тому ягода безпечна навіть для діабетиків.
  • Зміцнює серцево-судинну систему. Кавун містить безліч антиоксидантів, які знижують рівень "поганого" холестерину в крові та запобігають хворобам серця й судин.
  • Полегшує симптоми астми. 800 грамів кавуна містить добову норму вітаміну С для нашого організму. Ті, хто хворіє на астму, мають низький рівень цього вітаміну, тому їм варто регулярно їсти кавун, щоб полегшити симптоми захворювання.
  • Нівелює ракові захворювання та різноманітні запалення. Завдяки антиоксидантам та вітаміну С кавун допомагає попередити онкологію, нівелює запалення в організмі, знищуючи вільні радикали. Також зміцнює кістки, зуби та хрящі, пришвидшує загоєння ран і рубців.
  • Активізує роботу нервової системи. 500 грамів кавуна містить половину добової норми калію для нашого організму. А його дефіцит провокує оніміння кінцівок, головний біль та судоми. Тому регулярне вживання кавуна позбавить від зазначених проблем зі здоров’ям та нівелює ризики захворювання на деменцію.
  • Захищає від теплових ударів. Це дуже важливо у спекотну погоду, тому кілька скибочок кавуна врятують тіло від перегрівання. Оскільки ягода містить електроліти, які здатні регулювати температуру нашого тіла.
  • Допомагає нирками виводити токсини з організму. Кавун містить калій та кальцій, які позитивно впливають на всю сечовивідну систему. Ці мінерали сприяють покращенню роботи нирок, допомагаючи виводити з організму шкідливі речовини й токсини.
  • Відновлює гостроту зору. Кавун містить вітамін А, який сприяє здоров'ю очей, допомагаючи зберегти гострий зір на довгі роки.
  • Підтримує еластичність шкіри та волосся. Кавун містить потужну частку вітамінів А та С, які сприяють виробленню колагену в нашому організмі. Він допомагає нашій шкірі залишатися зволоженою, гладкою та пружною, усуває лущення та сухість. Також кавун допомагає волоссю зберегти його гладкість та сяяння.
  • Покращує роботу кишечника. Кавун містить рослинну клітковину, яка позитивно впливає на корисну мікрофлору кишківника. Особливо ягода корисна при запорах та розладах травної системи.

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