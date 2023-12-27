Лікарі назвали фрукт, який допоможе назавжди забути про втому й безсоння

Цей екзотичний фрукт зміцнює кістки, нарощує нові м’язи, усуває головний біль, допомагає в разі артриту та бореться з передчасним старінням.

Це ананас, який здатен покращити якість сну завдяки вмісту мелатоніну – гормону, що регулює наш сон. Якщо його включити до свого раціону, то можна забути про безсоння назавжди. Розповідаємо, як ананас впливає на якість сну, посилаючись на портал EatingWell.

Як ананас може вплинути на здатність людини заснути

Дієтологиня Келсі Кунік надає обґрунтовані наукові факти щодо впливу ананаса на якісний сон. 2021 року було опубліковане дослідження у Journal of Agricultural and Food Chemistry, яке показало, що в учасників експерименту після вживання ананаса рівень мелатоніну підвищився на 266%. Також у статті зазначається, що цей фрукт здатен впливати на рівень гормонів радості та щастя – серотоніну і триптофану. А ці сполуки дуже важливі для якісного глибокого сну.

Також ананас містить велику частку магнію, який здатен розслаблювати м’язи та заспокоює нервову систему, що вкрай позитивно впливає на швидке засинання та якісний відпочинок.

Яка користь ананаса для здоров’я людини

Окрім впливу на якість сну, ананас має ще безліч корисних властивостей для нашого організму.

Підвищує імунітет і має антиоксидантну дію. Оскільки ананас містить багато вітаміну С, він тримає імунну систему на високому рівні. Завдяки вмісту амінокислот фрукт має здатність знищувати вільні радикали, захищаючи організм від захворювання на рак. Ананас багатий на аскорбінову, фенольну кислоти та флавоноїди, тому знижує ризик багатьох хронічних хвороб.

Оскільки ананас містить багато вітаміну С, він тримає імунну систему на високому рівні. Завдяки вмісту амінокислот фрукт має здатність знищувати вільні радикали, захищаючи організм від захворювання на рак. Ананас багатий на аскорбінову, фенольну кислоти та флавоноїди, тому знижує ризик багатьох хронічних хвороб. Заряджає енергією. Завдяки вмісту амінокислот – валіну та лейцину, що дуже важливі для зростання м’язів, – склянка ананасового соку зранку збадьорить, відновить сили і підвищить витривалість. Ананас допомагає відновлювати м’язи після тренування.

Завдяки вмісту амінокислот – валіну та лейцину, що дуже важливі для зростання м’язів, – склянка ананасового соку зранку збадьорить, відновить сили і підвищить витривалість. Ананас допомагає відновлювати м’язи після тренування. Корисний для кишківника. Ананас багатий як на розчинну, так і нерозчинну клітковину, тому допомагає за запорів, діареї та синдрому подразненого кишківника. Клітковина також допомагає розчистити судини, позбутися "поганого" холестерину, зміцнюючи здоров’я серця.

Ананас багатий як на розчинну, так і нерозчинну клітковину, тому допомагає за запорів, діареї та синдрому подразненого кишківника. Клітковина також допомагає розчистити судини, позбутися "поганого" холестерину, зміцнюючи здоров’я серця. Зміцнення кісток. Цей фрукт містить багато марганцю, який є вкрай необхідним мінералом для міцності й відновлення кісток. Ананас буде дуже корисний людям, які страждають від артриту, оскільки вітамін С і бромелайн, що містяться у фрукті, зменшують запалення та набряки. А магній допомагає формувати м’язову тканину і нівелює спазми. Також за допомогою ананаса можна зменшити головний біль, викликаний артритом.

Цей фрукт містить багато марганцю, який є вкрай необхідним мінералом для міцності й відновлення кісток. Ананас буде дуже корисний людям, які страждають від артриту, оскільки вітамін С і бромелайн, що містяться у фрукті, зменшують запалення та набряки. А магній допомагає формувати м’язову тканину і нівелює спазми. Також за допомогою ананаса можна зменшити головний біль, викликаний артритом. Бореться зі старінням шкіри. Завдяки вмісту великої кількості вітаміну С ананас допомагає боротися з віковими змінами шкіри, оскільки здатен захищати її від УФ-випромінювання, сприяти виробленню колагену, забезпечувати антиоксидантний захист. Якщо регулярно їсти ананас, шкіра стане еластичною і пружною, без сухості та зморшок.

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