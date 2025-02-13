Лікарі назвали фрукт, який допоможе запобігти деменції та хворобі Альцгеймера

Це гранат, який має безліч корисних властивостей, сприятливо впливає на серцево-судинну систему, знижує запальні процеси і зменшує ризик розвитку різних захворювань.

За словами лікарів, регулярне вживання граната допомагає запобігти утворенню холестеринових бляшок, знижує ймовірність атеросклерозу, інфаркту та інсульту. Також фрукт сприяє контролю рівня цукру в крові, полегшує симптоми депресії та клімаксу, позитивно впливає на профілактику пухлин молочної залози.

Окрім того, науковці провели дослідження на лабораторних мишах, яке показало, що гранат може уповільнювати розвиток деменції та хвороби Альцгеймера. А все тому, що фрукт містить втричі більше антиоксидантів, ніж зелений чай чи червоне вино. Він також багатий на вітаміни, мінерали – залізо, калій, кальцій і фосфор, які позитивно впливають на роботу мозку, омолоджуючи його клітини.

Як правильно вживати гранат, щоб фрукт приніс максимальну користь

Гранати й сік можна вживати щодня, вони не шкодять здоров’ю. Фрукти значно поживніші за сік, містять менше цукру і більше клітковини, що не дає стрімкого підйому рівня глюкози.

Якщо ви п’єте сік, краще вибирати натуральний фреш, у пакетованому соці є додані цукри. Якщо у вас немає неприємних відчуттів, наприклад, печії або алергічних проявів під час вживання гранатового соку, то можна пити в чистому вигляді, в іншому випадку треба розводити чистою водою у співвідношенні 1:1.

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