Лікарі назвали кількість води, яку треба пити для здоров’я серця та суглобів

Дієтологи та кардіологи дійшли висновку, що правильне споживання води може значно знизити ризик серцево-судинних захворювань та проблем із суглобами. Експерти розповіли про оптимальну кількість рідини та найкращий час для її споживання.

Кардіологи пояснюють: достатнє споживання води запобігає згущенню крові та знижує навантаження на серцевий м'яз. При зневодненні кров стає густішою, що змушує серце працювати інтенсивніше. Це може призвести до підвищення тиску та збільшення ризику тромбоутворення.

Скільки води треба пити для здоров'я серця та суглобів - читайте на ТСН.ua.

Скільки води потрібно пити

За даними нових досліджень, оптимальна кількість води для здорового серця становить 30-35 мл на кілограм ваги тіла. Для людини вагою 70 кг це приблизно 2-2,5 літри води на день. Однак ця норма може змінюватися залежно від фізичної активності, клімату та стану здоров'я.

Так, за загальними даними лікарів норма випитої води на день для людини від народження становить:

Немовлята 0-6 місяців - 680 мл (з молоком);

Немовлята 6-12 місяців - від 800 до 1000 мл;

діти від 1 до 3 років - 1200 мл;

діти від 4 до 8 років - 1600 мл;

діти від 9 до 13 років - 2100 мл;

діти від 14 до 18 років - 2500 мл;

дорослі чоловіки - 3000 мл;

дорослі жінки - 2500 мл.

Вода для здоров'я суглобів

Ортопеди наголошують, що достатнє споживання води є вирішальним для здоров'я суглобів. Рідина допомагає виробляти синовіальну рідину, яка змащує суглоби та запобігає їх передчасному зношуванню. За недостатнього споживання води ризик артриту та остеоартрозу значно зростає.

Окрім користі для серця та суглобів, правильний питний режим:

покращує стан шкіри;

прискорює метаболізм;

підвищує концентрацію;

допомагає контролювати вагу;

покращує роботу кишечника.

Коли найкраще пити воду

Експерти радять розподіляти споживання води протягом дня. Особливо важливо випивати склянку води:

одразу після пробудження;

за 30 хвилин до їжі;

між прийомами їжі;

за 2 години до сну.

Ознаки недостатнього споживання води

Лікарі виділяють кілька основних симптомів зневоднення:

темний колір сечі;

сухість у роті;

головний біль;

втома та дратівливість;

біль у суглобах;

проблеми з концентрацією.

Яку воду краще пити

Медики рекомендують вживати чисту питну воду кімнатної температури. Газована вода, чай та кава не враховуються в денну норму, оскільки можуть мати зневоднюючий ефект.

Важливо, що збільшити споживання води необхідно:

при фізичних навантаженнях;

у спекотну погоду;

при застудних захворюваннях;

під час дієти;

при стресі.

Однак різко збільшувати кількість води не рекомендується. Організму потрібен час для адаптації, тому норму слід підвищувати поступово. Людям із захворюваннями нирок та серцевою недостатністю перед зміною водного режиму необхідно проконсультуватися з лікарем.

Лікарі підкреслюють: достатнє споживання води - один з найпростіших та найефективніших способів підтримки здоров'я серця та суглобів. При цьому важливо не лише дотримуватися денної норми, але й правильно розподіляти споживання води протягом дня.

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