Як за допомогою кави швидко схуднути до літа: поради дієтологів

Дослідження науковців показали, що кава вкрай корисна для здоров’я, якщо її пити з цим молоком.
Запашна кава – це ранковий ритуал для вдалого початку дня. Вчені довели, що напій не лише збадьорює та піднімає настрій, а ще дуже корисний для здоров’я. Оскільки кава містить антиоксиданти, які позитивно впливають на роботу практично всіх систем організму. Та якщо в каву додавати неправильні інгредієнти, то користь напою нівелюється. Тому дієтологи рекомендують пити чорну каву саме з цим молоком, бо воно містить рослинний білок, який запобігає набору зайвої ваги і є будівельним матеріалом для м’язів. Розповідаємо, яке молоко треба додавати в каву, щоб швидше схуднути, посилаючись на She Finds.
Яке молоко треба додавати в каву, щоб швидко схуднути
Дієтологи не рекомендують пити каву з коров’ячим молоком і різноманітними сиропами, які містять додані цукри й ароматизатори. Лікарка Келсі Коста радить додавати у ранковий напій збагачене соєве молоко, бо воно найкорисніше для організму і безпечне для фігури.
Безперечно, мигдалеве молоко, яке наразі досить популярне, додає напоєві кремової текстури й виразного смаку. Але соєве молоко в рази корисніше і не менш смачне, тому варто надавати перевагу саме йому, як говорить дієтологиня.
Яка користь соєвого молока
- Рослинний білок. Соєві боби, з яких виготовлене молоко, мають у своєму складі велику частку білка, який корисний для нашого здоров’я. Рослинний білок є будівельним матеріалом для м’язів, тому можна не турбуватися про втрату м’язової тканини й наростання зайвого жиру на тілі. Соєве молоко в рази корисніше за коров’яче, бо містить значно більше білка і не має у своєму складі лактози та тваринних жирів.
- Корисні рослинні жири. Соєве молоко також багате на поліненасичені жирні кислоти, які організм людини може отримати лише з їжі. Рослинні жири вкрай корисні для серця й судин, також запобігають захворюванням на діабет та ожиріння. Також соєве молоко збагачується кальцієм та вітаміном D, тому вкрай корисне для міцності кісток, зубів та волосся.
- Абсолютна безпека для здоров’я. Соєве молоко безпечне як для загального здоров’я людини, так і для фігури. До того ж, продукт містить у своєму складі ізофлавони, які захищають від багатьох видів раку, зокрема, від раку молочних залоз та простати.
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