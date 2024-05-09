Як за допомогою кави швидко схуднути до літа: поради дієтологів

Дослідження науковців показали, що кава вкрай корисна для здоров’я, якщо її пити з цим молоком.

Запашна кава – це ранковий ритуал для вдалого початку дня. Вчені довели, що напій не лише збадьорює та піднімає настрій, а ще дуже корисний для здоров’я. Оскільки кава містить антиоксиданти, які позитивно впливають на роботу практично всіх систем організму. Та якщо в каву додавати неправильні інгредієнти, то користь напою нівелюється. Тому дієтологи рекомендують пити чорну каву саме з цим молоком, бо воно містить рослинний білок, який запобігає набору зайвої ваги і є будівельним матеріалом для м’язів. Розповідаємо, яке молоко треба додавати в каву, щоб швидше схуднути, посилаючись на She Finds.

Яке молоко треба додавати в каву, щоб швидко схуднути

Дієтологи не рекомендують пити каву з коров’ячим молоком і різноманітними сиропами, які містять додані цукри й ароматизатори. Лікарка Келсі Коста радить додавати у ранковий напій збагачене соєве молоко, бо воно найкорисніше для організму і безпечне для фігури.

Безперечно, мигдалеве молоко, яке наразі досить популярне, додає напоєві кремової текстури й виразного смаку. Але соєве молоко в рази корисніше і не менш смачне, тому варто надавати перевагу саме йому, як говорить дієтологиня.

Яка користь соєвого молока

Рослинний білок. Соєві боби, з яких виготовлене молоко, мають у своєму складі велику частку білка, який корисний для нашого здоров’я. Рослинний білок є будівельним матеріалом для м’язів, тому можна не турбуватися про втрату м’язової тканини й наростання зайвого жиру на тілі. Соєве молоко в рази корисніше за коров’яче, бо містить значно більше білка і не має у своєму складі лактози та тваринних жирів.

Соєві боби, з яких виготовлене молоко, мають у своєму складі велику частку білка, який корисний для нашого здоров’я. Рослинний білок є будівельним матеріалом для м’язів, тому можна не турбуватися про втрату м’язової тканини й наростання зайвого жиру на тілі. Соєве молоко в рази корисніше за коров’яче, бо містить значно більше білка і не має у своєму складі лактози та тваринних жирів. Корисні рослинні жири. Соєве молоко також багате на поліненасичені жирні кислоти, які організм людини може отримати лише з їжі. Рослинні жири вкрай корисні для серця й судин, також запобігають захворюванням на діабет та ожиріння. Також соєве молоко збагачується кальцієм та вітаміном D, тому вкрай корисне для міцності кісток, зубів та волосся.

Соєве молоко також багате на поліненасичені жирні кислоти, які організм людини може отримати лише з їжі. Рослинні жири вкрай корисні для серця й судин, також запобігають захворюванням на діабет та ожиріння. Також соєве молоко збагачується кальцієм та вітаміном D, тому вкрай корисне для міцності кісток, зубів та волосся. Абсолютна безпека для здоров’я. Соєве молоко безпечне як для загального здоров’я людини, так і для фігури. До того ж, продукт містить у своєму складі ізофлавони, які захищають від багатьох видів раку, зокрема, від раку молочних залоз та простати.

Читайте також:

Цей чай допомагає нормалізувати тиск, поліпшити травлення та знизити запалення в організмі

Навіщо додавати до фруктового соку оливкову олію: українців приголомшили цікавим лайфгаком

Яка найкорисніша каша для літніх людей: це не вівсянка і не гречка