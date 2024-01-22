Лікарі назвали напій, що лікує всі хвороби: знижує тиск, зміцнює кістки і розганяє метаболізм

Різновиди цього напою здатні попередити ризики багатьох захворювань, тому його треба пити усім, хто не має індивідуальних протипоказань.

Це чотири види чаю, які позитивно впливають на організм людини у будь-якому віці. Тому лікарі рекомендують пити цей напій усім, хто не має до нього індивідуальних протипоказань. Оскільки листя чаю містить велику кількість антиоксидантних сполук, що зміцнюють імунітет, захищають організм від вільних радикалів і налагоджують роботу серцево-судинної системи. Розповідаємо, які види чаю сприяють захисту організму і нівелюють ризики практично всіх захворювань.

Який напій лікує практично всі хвороби: 4 види

Чорний чай. Цей напій здатен знизити кров’яний тиск, рівень холестерину і позитивно впливає на загальне здоров’я серцево-судинної системи, нівелюючи ризик анемії та зміцнюючи судини. Також чорний чай здатен знижувати вагу, сприяє поліпшенню пам’яті та когнітивних функцій. Завдяки вмісту фтору, напій благотворно впливає на міцність кісток та зубів, але зловживати ним не варто, бо може потемніти зубна емаль.

Цей напій здатен знизити кров’яний тиск, рівень холестерину і позитивно впливає на загальне здоров’я серцево-судинної системи, нівелюючи ризик анемії та зміцнюючи судини. Також чорний чай здатен знижувати вагу, сприяє поліпшенню пам’яті та когнітивних функцій. Завдяки вмісту фтору, напій благотворно впливає на міцність кісток та зубів, але зловживати ним не варто, бо може потемніти зубна емаль. Зелений чай містить аж 300 корисних мікроелементів, тому його користь значно більша, ніж чорного чаю. Цей напій налагоджує якісну роботу серця, виводить токсини з організму, допомагає схуднути, має сечогінну дію. Завдяки вмісту катехінів допомагає від головного болю, гіпертонії та набряклості судин. Містить 17 амінокислот, тому зміцнює нервову систему і покращує роботу головного мозку. Ефірні масла у складі зеленого чаю запобігають утворенню каменів у сечовивідній системі та нирках.

містить аж 300 корисних мікроелементів, тому його користь значно більша, ніж чорного чаю. Цей напій налагоджує якісну роботу серця, виводить токсини з організму, допомагає схуднути, має сечогінну дію. Завдяки вмісту катехінів допомагає від головного болю, гіпертонії та набряклості судин. Містить 17 амінокислот, тому зміцнює нервову систему і покращує роботу головного мозку. Ефірні масла у складі зеленого чаю запобігають утворенню каменів у сечовивідній системі та нирках. Чай із ромашкою діє як протизапальний, потогінний, жовчогінний та заспокійливий засіб. Ромашковий чай або настій допомагає при лікуванні кровотеч, запальних процесів кишківника та шлунку, захворювань нирок та судом. Чай з ромашки також застосовують для примочок проти висипань на шкірі. Якщо є проблема наривів чи виразок, із ромашкового настою роблять примочки. А ромашкові ванни вкрай корисні при артриті, ревматизмі і допомагають від золотухи.

діє як протизапальний, потогінний, жовчогінний та заспокійливий засіб. Ромашковий чай або настій допомагає при лікуванні кровотеч, запальних процесів кишківника та шлунку, захворювань нирок та судом. Чай з ромашки також застосовують для примочок проти висипань на шкірі. Якщо є проблема наривів чи виразок, із ромашкового настою роблять примочки. А ромашкові ванни вкрай корисні при артриті, ревматизмі і допомагають від золотухи. М’ятний чай. М’ята діє на організм у першу чергу як заспокійливий та розслаблюючий засіб. Також м’ятний чай корисний при застудних та запальних процесах, має противірусну дію. У складі рослини містяться вітаміни групи В і С, рутин, каротин, залізо, мідь, магній, натрій, фосфор та калій. Такий багатий склад корисних елементів позитивно впливає на загальне здоров’я організму. Чай із м’яти має знеболювальний ефект, допомагає від мігрені, заспокоює тривожні стани і налагоджує роботу центральної нервової системи. Також напій знімає симптоми розладу шлунку, позбавляє нудоти й здуття, прискорює обмін речовин.

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