Лікарі назвали найважливіші продукти, які треба їсти для зміцнення серця й судин

Якщо ви хочете мати здорову серцево-судинну систему до глибокої старості, необхідно дотримуватися цих простих рекомендацій щодо харчування.

Які продукти треба їсти, щоб серце й судини були міцними й здоровими

Горіхи – мигдаль, волоські горіхи, фісташки й арахіс містять вітамін Е, який знижує рівень "поганого" холестерину і зміцнює стінки судин. До того ж, волоські горіхи містять поліненасичену жирну кислоту омега-3, яка відповідає за налагодження роботи серця. Науковці довели, що вживання 30 грамів горіхів на день знижує ризик смерті від хвороб серця й судин на 35%.

– мигдаль, волоські горіхи, фісташки й арахіс містять вітамін Е, який знижує рівень "поганого" холестерину і зміцнює стінки судин. До того ж, волоські горіхи містять поліненасичену жирну кислоту омега-3, яка відповідає за налагодження роботи серця. Науковці довели, що вживання 30 грамів горіхів на день знижує ризик смерті від хвороб серця й судин на 35%. Вівсянка вважається найкориснішою кашею на сніданок. Вона допомагає схуднути, налагоджує процеси травлення, запобігає діабету і заряджає енергією. До того ж, вівсянка містить рослинну клітковину, яка виводить "поганий" холестерин з організму.

вважається найкориснішою кашею на сніданок. Вона допомагає схуднути, налагоджує процеси травлення, запобігає діабету і заряджає енергією. До того ж, вівсянка містить рослинну клітковину, яка виводить "поганий" холестерин з організму. Гранат – це прекрасне джерело антиоксидантів, які зміцнюють судини і нейтралізують вільні радикали. Якщо пити натуральний гранатовий сік щодня впродовж чотирьох тижнів, то це допоможе поліпшити кровопостачання до серця.

– це прекрасне джерело антиоксидантів, які зміцнюють судини і нейтралізують вільні радикали. Якщо пити натуральний гранатовий сік щодня впродовж чотирьох тижнів, то це допоможе поліпшити кровопостачання до серця. Курага містить важливі для серця вітаміни А й В, залізо, кальцій і магній. Сушені абрикоси допомагають підвищити гемоглобін, тому запобігають анемії. Однак гіпотонікам з курагою потрібно бути вкрай обережними з цією ягодою, адже вона знижує тиск. Лікарі кажуть, що безпечна добова норма – це 100 грамів кураги.

Щоб серцево-судинна система була в нормі, лікарі застерігають від надмірного вживання фастфуду, напівфабрикатів і кондитерських виробів, які можуть спровокувати розвиток атеросклерозу. Також для здоров’я серця треба пити достатню кількість води та обмежити вживання солі до 5 грамів на день.

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