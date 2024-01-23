Лікарі назвали овоч, який треба їсти кожного дня: бореться з ожирінням і зменшує набряки тіла

Ця рослина містить ряд вітамінів та мінералів, які лікують безліч хвороб та зміцнюють імунітет.
Селера за корисними властивостями випереджає навіть деякі лікарські рослини. Цей овоч містить купу мінералів, вітамінів й антиоксидантів, які сприяють міцному здоров’ю. Лікарі рекомендують вживати селеру тим, хто має проблеми із серцем, високим тиском і нервовою системою. Також селера є вкрай ефективним засобом для попередження атеросклерозу, ожиріння та діабету. Розповідаємо, яка користь цього овоча і як правильно його вживати.
Яка користь селери для здоров’я людини
- Підвищує імунітет. Селера містить флавоноїди – це антиоксидантні сполуки, які захищають наш організм від вільних радикалів, що спричиняють захворювання на рак. Також антиоксиданти здатні зміцнювати імунну систему.
- Допомагає при запаленнях. Овоч містить сполуки, що зменшують біль та набряки від артриту, подагри та остеоартриту.
- Регулює тиск. Селера має фталід – це речовина, яка здатна знижувати високий артеріальний тиск.
- Запобігає зневодненню організму. Так як овоч на 95% складається з води, то він запобігає зневодненню і прекрасно втамовує спрагу.
- Покращує обмін речовин та процеси травлення. Селера містить велику частку клітковини, тому позитивно впливає на роботу кишківника, запобігає скупченню газів, запорам та діареї.
- Знижує холестерин. Ця рослина корисна для здоров’я серцево-судинної системи завдяки тому, що підвищує еластичність судин. А її харчові волокна здатні в рази знижувати рівень поганого холестерину в крові.
- Для чоловічого здоров’я. Селера може допомогти при лікуванні хронічного простатиту. А також діє як потужний афродизіак.
- Для швидкого схуднення. Оскільки овоч має дуже низьку калорійність, його варто додавати в раціон під час дотримання різноманітних дієт для схуднення.
Як краще вживати селеру
Селера дуже корисна і невимовно смачна, її можна їсти свіжою, смаженою та запеченою. Овоч додають у супи, салати, овочеві та м’ясні страви.
У якому вигляді краще їсти селеру:
- Можна додавати стебла селери в салат або смузі.
- Використовуйте селеру як складник до супу чи рагу.
- Це прекрасний варіант для запікання на гарнір.
- Варто робити соки з селери із додаванням інших овочів чи фруктів.
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