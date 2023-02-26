Лікарі назвали ознаки гіпертонії, крім болю у грудях

Якщо гіпертонію не лікувати, вона може вплинути на життєво важливі органи, такі як нирки, серце та мозок.

Гіпертонія — захворювання серцево-судинної системи, що характеризує минуще та стійке підвищення тиску в артеріях та непомітно, ще до появи явних ознак захворювання, завдає значної шкоди вашому організму.

Кров’яний тиск зазвичай підвищується і падає протягом дня, але може пошкодити ваше серце та спричинити проблеми зі здоров’ям, якщо залишається високим протягом тривалого часу. Ба більше, фахівці стверджують, що гіпертонія піддає людину ризику серцевих захворювань та інсульту, які є основними причинами високої смертності у світі.

Встановлення контролю над високим кров’яним тиском має важливе значення для загального здоров’я і може стати питанням життя чи смерті для жінок та чоловіків. Однак більшість людей з високим кров’яним тиском навіть не підозрюють про наявність проблеми, тож не лікуються та не контролюють свій стан.

Водночас лікарі наголошують, що вимірювання артеріального тиску є єдиним способом визначити, чи потрібна терапія, тому завжди рекомендують регулярно відвідувати фахівця.

Гіпертонія може виникнути в будь-якому віці

Фахівці стверджують, що гіпертонія може вплинути на будь-кого в будь-якому віці. Є кілька факторів, які можуть підвищити ризик та розвиток захворювання, включаючи вік, сімейний анамнез, куріння та малоактивний спосіб життя.

Ба більше, високий кров’яний тиск може хвилювати не лише літніх людей. Майже 1 з 4 дорослих у віці від 20 до 44 років стикаються з такою проблемою. Ба більше, саме кількість випадків інсульту зростає серед молоді. Експерти вважають, що підвищений ризик інсульту в цій віковій групі є прямим результатом зростання рівня ожиріння, високого кров’яного тиску та діабету 2 типу — станів, яким можна запобігти та вилікувати.

Високий кров'яний тиск також пов'язують з деменцією. У нових дослідженнях фахівці пов’язують високий кров’яний тиск із вищим ризиком деменції, втратою когнітивних функцій. Тож, час дійсно має значення. Докази свідчать про те, що наявність неконтрольованого високого кров’яного тиску в середньому віці (від 44 до 66 років) підвищує ризик хвороби Альцгеймера.

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Ознаки гіпертонії

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань, артеріальний тиск 130/80 мм рт. ст. або вище вважається гіпертонією. Важливо знати, що деякі люди не відчуватимуть жодних попереджувальних ознак або класичних симптомів, таких як біль у грудях і утруднене дихання, поки хвороба не прогресує.

Зміни зору, головний біль і часті носові кровотечі також є прихованими ознаками високого кров'яного тиску.

Часто люди не відчувають симптомів високого кров’яного тиску. Проте деякі можуть мати явні симптоми:

біль у грудях,

утруднене дихання,

запаморочення.

Ці симптоми гіпертонії можуть вказувати на невідкладну проблему та потребу негайно звернутися до лікаря.

Чому гіпертонія так поширена

Проблема з тиском розвивається з часом і особливо поширюється через нездоровий спосіб життя, включаючи неправильне харчування, відсутність фізичного навантаження тощо.

"Гіпертонія часто розвивається з часом і може бути спричинена нездоровим способом життя або генетикою. Люди з такими захворюваннями, як діабет і високий рівень холестерину, часто ризикують розвинутися високий кров'яний тиск. Існують також інші фактори, які можуть викликати високий кров'яний тиск, наприклад вагітність", — стверджують фахівці.

Певні захворювання, такі як діабет і ожиріння, також можуть збільшити ризик розвитку гіпертонії.

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Смертельний ризик у разі гіпертонії

Гіпертонія підвищує ризик розвитку серцевих захворювань, які можуть призвести до таких ускладнень, як серцевий напад, серцева недостатність або інсульт. З часом підвищений артеріальний тиск пошкодить артерії, що несуть кисень і кров до серця. Без лікування артерії можуть стати жорсткими, зменшуючи кількість крові та кисню до серця та решти органів.

"Високий кров’яний тиск змушує серце працювати інтенсивніше, щоб перекачувати кров до решти тіла. Це спричиняє потовщення нижньої лівої камери серця (лівого шлуночка). Потовщений лівий шлуночок підвищує ризик серцевого нападу, серцева недостатність і раптова серцева смерть", — додають фахівці клініки Мейо.

Високий кров’яний тиск може призвести до розриву або блокування артерій, які постачають мозок кров’ю та киснем, що спричиняє інсульт. Клітини мозку гинуть під час нападу, оскільки вони не отримують достатньо кисню.

Як запобігти гіпертонії

На щастя, ви можете зробити кілька речей для того, щоби знизити ризик та стабілізувати тиск.

Найважливіше — звернутися до свого сімейного лікаря. Змініть раціон, додавши більше таких продуктів, як шпинат, морква та банани. Овочі і зелень допоможуть знизити кров’яний тиск. Рухайтеся більше. Залишайтеся активними, зберігаючи ваше серце сильним, а кров краще перекачується по всьому тілу, що може допомогти знизити загальний артеріальний тиск.

Додамо, що вживання соків теж має свої переваги. Водночас дехто вважає, що ці напої допомагають під час детоксу. Тож, так це, чи ні?

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