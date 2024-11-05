Лікарі назвали продукти, які руйнують клітини мозку та погіршують пам’ять

Цю їжу варто виключити зі свого раціону, бо вона сповільнює когнітивні функції.

Розповідаємо, які продукти впливають на раннє старіння мозку та порушують роботу нервової системи.

Які продукти не можна їсти, бо вони руйнують клітини мозку

Ті продукти, які містять високий вміст цукру, варто виключити зі свого раціону. Окрім того, що вони погано позначаються на роботі мозку, можуть призводити до інших проблем зі здоров’ям. Солодка випічка, газовані солодкі напої та цукерки погіршують пам’ять, піднімають рівень цукру в крові й можуть стати причиною ожиріння.

Не слід зловживати продуктами з обробленого м’яса – ковбасами, шинкою, бужениною тощо. Вони здатні підвищувати рівень холестерину в крові. А високий вміст солі та спецій може стати причиною розвитку деменції.

Алкоголь також стає причиною руйнування клітин мозку, що призводить до сповільнення когнітивних функцій та погіршення пам’яті. Лікарі рекомендують обмежити його вживання, особливо це стосується слабоалкогольних напоїв, які вкрай шкідливі для здоров’я печінки.

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