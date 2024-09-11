Лікарі назвали сім продуктів, які допоможуть швидко відновити навіть хвору печінку

Лікарі називають печінку мовчазним органом, бо вона може не виявляти симптомів хвороби до останнього, навіть якщо в ній відбуваються незворотні процеси. Саме тому медики рекомендують включити до свого щоденного раціону ці сім продуктів, щоб не мати жодних проблем із печінкою. Розповідаємо, що треба їсти, щоб відновити один із найважливіших внутрішніх органів нашого організму.

Які продукти відновлюють печінку: повний список

Капуста здатна нівелювати вплив токсинів на печінку. Її обов’язково треба їсти усім, хто має проблеми із цим органом, а також тим людям, які зловживають алкогольними напоями. Якщо регулярно їсти капусту, також знизиться вага, покращиться стан шкіри, волосся та нігтів.

здатна нівелювати вплив токсинів на печінку. Її обов’язково треба їсти усім, хто має проблеми із цим органом, а також тим людям, які зловживають алкогольними напоями. Якщо регулярно їсти капусту, також знизиться вага, покращиться стан шкіри, волосся та нігтів. Селера. За рахунок вмісту ефірних олій овоч здатен запобігати ожирінню печінки. Також селеру треба їсти усім, хто хоче мати гарну фігуру, здорову серцево-судинну систему та міцні нерви.

За рахунок вмісту ефірних олій овоч здатен запобігати ожирінню печінки. Також селеру треба їсти усім, хто хоче мати гарну фігуру, здорову серцево-судинну систему та міцні нерви. Оливкова олія багата на поліненасичені жирні кислоти, які здатні відновлювати не лише печінку, а й запобігати багатьом захворюванням – на рак, деменцію, остеопороз та інші. Також вживання оливкової олії допоможе омолодитися, відновити еластичність шкіри та волосся. Недарма всі відомі виробники косметичних засобів обов’язково включають її до складу своєї продукції.

багата на поліненасичені жирні кислоти, які здатні відновлювати не лише печінку, а й запобігати багатьом захворюванням – на рак, деменцію, остеопороз та інші. Також вживання оливкової олії допоможе омолодитися, відновити еластичність шкіри та волосся. Недарма всі відомі виробники косметичних засобів обов’язково включають її до складу своєї продукції. Куркума стимулює вироблення жовчі, покращує роботу печінки та щитоподібної залози. А ще спеція захищає від вірусних захворювань і допомагає швидко та безпечно схуднути.

стимулює вироблення жовчі, покращує роботу печінки та щитоподібної залози. А ще спеція захищає від вірусних захворювань і допомагає швидко та безпечно схуднути. Кефір здатен покращувати обмін речовин, що прямо впливає на роботу печінки, зменшуючи навантаження на орган. Молочний продукт містить у своєму складі сполуки, які мають сечогінний та жовчогінний ефект, тому допомагає печінці виводити токсини й інші небезпечні речовини з організму.

здатен покращувати обмін речовин, що прямо впливає на роботу печінки, зменшуючи навантаження на орган. Молочний продукт містить у своєму складі сполуки, які мають сечогінний та жовчогінний ефект, тому допомагає печінці виводити токсини й інші небезпечні речовини з організму. Ягоди. Лікарі рекомендують обов’язково включити до свого щоденного раціону чорницю, малину чи журавлину. Ці ягоди за рахунок умісту антиоксидантів захищатимуть печінку від ураження токсинами. Їх можна їсти свіжими, замороженими, у вигляді варення, вони мають однаково корисні властивості.

Лікарі рекомендують обов’язково включити до свого щоденного раціону чорницю, малину чи журавлину. Ці ягоди за рахунок умісту антиоксидантів захищатимуть печінку від ураження токсинами. Їх можна їсти свіжими, замороженими, у вигляді варення, вони мають однаково корисні властивості. Цикорій. Напій із цикорію допоможе знизити рівень холестерину у тканині печінки, що врятує орган від ожиріння та налагодить його правильне функціонування.

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