Лікарі назвали солодощі, які обов’язково повинні бути в меню

Цей смаколик - халва, що дуже корисна для організму, тому навіть медики рекомендують її їсти. Вона продовжить молодість, зміцнить кістки, позбавить від проблем із тиском та підвищить настрій. Ми звикли до соняшникової халви, хоча вона може бути декількох видів: арахісова, кунжутна, фісташкова та мигдалева. Цей смаколик також дуже корисний для мам, які вигодовують грудним молоком своїх діток і для літніх людей. Разом з тим, цей продукт містить деякі протипоказання. Отже, яка користь від халви, і кому не варто нею зловживати – читайте далі.

Які корисні властивості халви

В своєму складі халва має поліненасичені жирні кислоти рослинного походження – лінолеву, ліноленову та олеїнову. Дуже багата на вміст мінералів та вітамінів, зокрема, має багато вітаміну Е, який запобігає хворобам серця та уповільнює процеси старіння. Також у халві міститься білок, що цінний амінокислотами та протеїнами. А клітковина допомагає налагодити роботу шлунково-кишкового тракту.

Соняшникова халва

Це традиційний для українців смаколик, який виготовляється із насіння соняшника. Його також нерідко господині роблять самі в домашніх умовах. Соняшникова халва багата на вітаміни групи В та F, дуже корисна для серця, очищає кров від холестеринових бляшок, стабілізує кислотність у кишківнику. Особливо корисна для мам, які годують грудним молоком немовлят. Після вживання соняшникової халви збільшується кількість та поживність грудного молока.

Арахісова халва

Цей смаколик виготовляють з арахісу. Арахісова халва багата на фолієву кислоту, яка сприяє оновленню клітин організму, тому продовжує молодість. Інші вітаміни, які входять до складу цього виду халви, також корисні для серця, можуть попередити захворювання на онкологію та виводять вільні радикали. Також арахісова халва багата на кремній, який зміцнює кістки, хрящі, зуби та сухожилля. І робить шкіру більш еластичною та пружною, запобігаючи її передчасному старінню.

Кунжутна халва

Це незвична халва для українців, втім, вона дуже корисна для здоров’я. Смаколик виготовляється з кунжуту, багатий на вітаміни, мікро- та макроелементи. Тому позитивно впливає на належне функціонування всього організму, зокрема, на органи дихання та опорно-руховий апарат.

Ще рідше у нас зустрічається фісташкова та мигдальна халва. Ці ласощі зберегли всю користь горіхів, із яких виготовлені. А мигдальна халва містить найменшу кількість калорій, тому буде безпечною для тих, хто худне чи дотримується дієти.

Кому не можна вживати халву

Халва містить в собі дуже багато цукру, тому дуже шкідлива для хворих на діабет. Також не слід вживати халву людям, які мають проблеми ожиріння, алергію, хвороби кишківника та печінки. Ще халва – дуже калорійний продукт, тому для того, щоб вона була корисною, слід вживати не більше 30 грамів на день.

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