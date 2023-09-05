Лікарі назвали «старечу» хворобу, що тепер загрожує 30-річним: як уберегтися від недуги

Щоб не захворіти на варикоз, потрібно вести активний спосіб життя та правильно харчуватися.

Ця хвороба значно помолодшала, і тепер загрожує не лише людям після 50 років. Як зазначають лікарі-флебологи, зараз підвищилася кількість випадків захворювання на варикозне розширення вен у тридцятирічних осіб. Чому варикоз помолодшав, і як запобігти цій хворобі – читайте далі.

Чому варикоз виникає у 30-річних?

Згідно даних ВООЗ варикоз значно помолодшав, тепер у світі все більше людей хворіють на цей недуг, які мають тридцять і трохи більше років. Хоча раніше на варикозне розширення вен страждали переважно люди похилого віку. Лікарі називають дві причини цього негативного явища. По-перше, це генетична схильність людини. А по-друге, це малорухливий спосіб життя, який призводить до збільшення венозного тиску в ногах. Тому утруднюється відтік крові, і виникає варикозне розширення вен. Так як молодь здебільшого веде малорухливий спосіб життя, то це стає причиною виникнення цієї хвороби.

Які фактори впливають на розвиток хвороби

Є декілька причин, які впливають на появу та прогрес варикозу у молодих людей. Ось декілька з них:

Змінюється рівень гормонів, що відразу позначається на еластичності судин.

Малорухливий спосіб життя: люди мало ходять.

Сидячий спосіб життя: в транспорті, на роботі чи навчанні. Переважну більшість свого часу люди проводять сидячи за комп’ютером чи лежачи з телефонами в руках.

Є проблеми із зайвою вагою, внаслідок чого збільшується навантаження на ноги та кров’яні судини.

Як зрозуміти, що вже час звертатися до лікаря

Потрібно звертати увагу на наступні симптоми: виступаючі вени на поверхні шкіри, збільшення розміру кровоносних судин та поява судинної сітки. Також слід звернути увагу на біль у ногах, втому після тривалого стояння чи ходьби. Можуть виникати свербіж, печіння або підвищена чутливість у варикозних венах ніг. Коли з варикозних вен починає текти кров при незначних травмах, тоді слід негайно звертатися до лікаря.

На варикозне розширення вен вказуватиме потемніння та ущільнення шкіри ніг, атрофічні виразки та екземи, набряклість нижніх кінцівок, особливо наприкінці дня. А ще наявність локального болю – інтенсивний чи тривалий біль у ногах.

Як захиститися від варикозу

Лікарі-флебологи дають рекомендації щодо правильного харчування, здорового способу життя та помірного фізичного навантаження. Тоді варикозне розширення вен точно не загрожуватиме. Що потрібно робити?

Включати в меню продукти харчування, що містять білок, вітаміни та корисні мікроелементи. Це м’ясо птиці, морська риба, овочі та фрукти, каші з цільного зерна, зелень та листкові салати.

Вести активний спосіб життя: багато рухатися і виконувати фізичні вправи.

Не палити та не зловживати алкогольними напоями.

Слідкувати за своєю вагою, не переїдати, але й не дотримуватися жорстких дієт.

Читайте також:

Лікарі категорично забороняють цим людям рано вставати: перевірте, чи ви є в цьому списку

Подовжити своє життя на десятки років – це реально: лікарі розкрили секрети довголіття

Тільки не лягайте: 5 речей, які не можна робити після їжі