Лікарі назвали три найкорисніші продукти для людей 60 років, які треба їсти кожного дня

У зрілому віці вкрай необхідно слідкувати за своїм раціоном, бо він прямо впливає на самопочуття та здоров’я. Лікарі рекомендують усім людям, яким за 60, уважно ставитися до свого харчування. І радять три найкорисніші продукти, які обов’язково повинні бути у щоденному раціоні. Розповідаємо, яка їжа попереджає захворювання, зміцнює імунітет і активує роботу головного мозку.

Які продукти обов’язково треба їсти людям похилого віку

Ягоди. Науковці наголошують, що найбільше користі у такому віці приноситимуть чорниця та полуниця, які активують роботу мозку, поліпшують пам’ять, концентрацію та увагу. Ягоди відносять до функціональної їжі, що може попередити або полегшити симптоми багатьох захворювань. Завдяки вмісту вітамінів та антиоксидантів, вони мають протимікробні та протизапальні властивості. Також здатні зміцнювати серцево-судинну систему, поліпшувати роботу кишківника, виводити токсини з організму.

Науковці наголошують, що найбільше користі у такому віці приноситимуть чорниця та полуниця, які активують роботу мозку, поліпшують пам’ять, концентрацію та увагу. Ягоди відносять до функціональної їжі, що може попередити або полегшити симптоми багатьох захворювань. Завдяки вмісту вітамінів та антиоксидантів, вони мають протимікробні та протизапальні властивості. Також здатні зміцнювати серцево-судинну систему, поліпшувати роботу кишківника, виводити токсини з організму. Банани. Ці фрукти мають неоціненний вплив на здоров’я людей, зокрема тих, кому за 60. Якщо регулярно вживати банани, можна не боятися проблем із серцем та низьким гемоглобіном, бо вони містять калій і магній, які позитивно впливають на роботу серцево-судинної системи. Також банани можуть попередити розвиток деменції, бо насичують клітини мозку киснем. Завдяки вмісту вітаміну В і триптофану ці фрукти сприяють належній роботі нервової системи та покращують настрій.

Ці фрукти мають неоціненний вплив на здоров’я людей, зокрема тих, кому за 60. Якщо регулярно вживати банани, можна не боятися проблем із серцем та низьким гемоглобіном, бо вони містять калій і магній, які позитивно впливають на роботу серцево-судинної системи. Також банани можуть попередити розвиток деменції, бо насичують клітини мозку киснем. Завдяки вмісту вітаміну В і триптофану ці фрукти сприяють належній роботі нервової системи та покращують настрій. Яйця. Цей продукт вкрай корисний для людей літнього віку, бо має у своєму складі вітамін D, якого не вистачає в організмі у такому віці. Цей вітамін відповідає за міцний імунітет, належне згортання крові та перешкоджає появі ракових клітин. За рахунок вмісту антиоксидантів яйця допомагають захищати клітини тіла від впливу вільних радикалів. Оскільки саме ці сполуки провокують виникнення хронічних хвороб, онкології та захворювання серцево-судинної системи.

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