Лікарі назвали 4 ранні ознаки зупинки серця: що відчувають за добу до критичного стану

Зупинка серця не завжди відбувається без попередження. Дослідження показують, що у частини пацієнтів за кілька годин або днів до цього з’являються симптоми, які можуть сигналізувати про небезпеку.

Про це повідомило видання The Sun.

Йдеться про стан, коли серце раптово припиняє перекачувати кров через порушення ритму. Це відрізняється від серцевого нападу: у такому разі проблема виникає через блокування артерії, що перекриває доступ кисню до серцевого м’яза.

Як пояснив кардіолог-консультант Чарльз Пірман із Manchester University NHS Trust, зупинка серця — це загальний термін для ситуації, коли серце припиняє битися. Однією з причин може бути гострий інфаркт міокарда — раптове перекриття або значне звуження артерії.

Ішемічна хвороба серця, за його словами, розвивається поступово через накопичення жиру та холестерину в судинах. У певний момент одне з цих звужень може раптово розірватися, після чого утворюється тромб, який повністю блокує артерію і провокує інфаркт. У деяких випадках це супроводжується небезпечними порушеннями ритму, зокрема фібриляцією шлуночків, що й призводить до зупинки серця.

Дослідження, опубліковане в журналі Lancet, охопило понад 1500 дорослих пацієнтів, які зверталися до екстрених служб. За словами керівниці роботи, лікарки Кіндарон Рейнір із Cedars-Sinai, приблизно половина людей, у яких сталася зупинка серця, відчували певні симптоми заздалегідь — від кількох годин до кількох тижнів.

Серед основних попереджувальних ознак дослідники назвали чотири:

Задишка (диспное) — найпоширеніший симптом, який зафіксували у близько 41% пацієнтів. Це єдина ознака, яка була статистично значущою як для чоловіків, так і для жінок.

Біль у грудях — другий за частотою симптом, що спостерігався приблизно у третини випадків. Водночас він мав значущий зв’язок із зупинкою серця лише у чоловіків.

Сильне потовиділення (діафорез) — виникало приблизно у 12% пацієнтів і також було більш характерним для чоловіків.

Судомоподібна активність — зафіксована у близько 11% випадків, частіше, ніж у контрольній групі.

Водночас такі симптоми, як нудота, слабкість чи запаморочення, не показали чіткої залежності саме із зупинкою серця.

Щороку у Великій Британії близько 30 тисяч людей переживають позалікарняну зупинку серця, і понад 90% випадків завершуються смертю. Саме тому раннє розпізнавання симптомів може бути критично важливим.

Медики наголошують: зупинка серця є невідкладним станом. У разі її виникнення необхідно негайно викликати екстрені служби, розпочати серцево-легеневу реанімацію та, за можливості, використати дефібрилятор.

Дослідники підкреслюють, що попереджувальні симптоми є поширеними і не завжди означають неминучу небезпеку, однак у поєднанні з іншими факторами вони можуть допомогти раніше виявити ризик.

