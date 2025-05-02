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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
136
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2 хв

Лікарі назвали два овочі, які допомагають тримати цукор у крові в межах норми

Якщо регулярно вживати ці продукти, це допоможе підтримувати рівень цукру в крові в нормі та зміцнити загальний стан здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Які продукти допомагають триматии цукор в нормі

Які продукти допомагають триматии цукор в нормі / © www.freepik.com/free-photo

Йдеться про броколі та шпинат — продукти, які багаті на клітковину, вітаміни, мінерали й антиоксиданти.

Експерти говорять, що броколі містить біологічно активну речовину — сульфорафан, яка здатна покращувати чутливість до інсуліну і знижувати рівень цукру в крові. Окрім того, броколі є потужним джерелом важливих мікроелементів — магнію, калію, вітамінів групи В та фолієвої кислоти. Магній налагоджує належне функціонування м’язової тканини й нервової системи. Калій регулює артеріальний тиск, вітамін В6 бере участь у метаболізмі білків, вітамін С зміцнює імунітет. А фолієва кислота необхідна для синтезу ДНК й розвитку клітин.

Шпинат багатий на магній, який відіграє важливу роль у регуляції рівня глюкози. Він також містить мало вуглеводів і багато клітковини, що робить його ідеальним продуктом для людей з діабетом ІІ типу чи схильністю до нього.

Шпинат містить купу інших речовин, корисних для здоров’я. Зелень багата на каротиноїди, які в організмі перетворюються на вітамін А. Також шпинат містить потужну частку вітаміну С, який зміцнює імунну систему та підтримує здоров’я шкіри. Кальцій, який міститься в листковому овочі, необхідний для здоров’я кісток, серця, м’язів та нервової системи.

Медики рекомендують обов’язково включати шпинат і броколі до свого щоденного раціону. Ці продукти допоможуть контролювати не лише рівень цукру в крові, а й зміцнити загальний стан здоров’я.

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