Лікарі назвали одну групу продуктів, яка підвищує ризик гіпертонії

Підвищений тиск

Високий артеріальний тиск, або гіпертонія, залишається однією з найпоширеніших проблем здоров’я у світі. Вона небезпечна тим, що тривалий час може не давати жодних симптомів, водночас підвищуючи ризик інфаркту, інсульту, серцевої та ниркової недостатності.

Про це повідомило видання Mirror.

Як пояснюють медики, гіпертонія виникає тоді, коли кров надто сильно тисне на стінки судин. Якщо цей стан зберігається довго, судини пошкоджуються. Щоб їх усунути, організм спрямовує до ураженої ділянки спеціальні клітини, які прикріплюються до її стінок Згодом у цих місцях можуть накопичуватися холестерин і жирові відкладення.

У результаті кровообіг ускладнюється, а серце змушене працювати інтенсивніше, що ще більше підвищує тиск і може призвести до серцевої недостатності.

У більшості випадків симптоми відсутні. Водночас у рідкісних випадках можуть з’являтися головний біль, біль у грудях, задишка, запаморочення, носові кровотечі, пришвидшене серцебиття або порушення зору. Також можливі втома чи сплутаність свідомості.

Фахівці зазначають, що на ризик розвитку гіпертонії впливають як неконтрольовані фактори — вік, спадковість чи етнічне походження, — так і ті, які залежать від способу життя. До останніх належать куріння, вживання алкоголю, надмірна вага, тривалий стрес і незбалансоване харчування.

Одним із ключових чинників є саме раціон. Експерти підкреслюють, що найбільший вплив на рівень тиску має надмірне споживання солі. Значна її частина вже міститься в готових продуктах, навіть у тих, які не здаються солоними — наприклад, у пластівцях для сніданку.

Особливо багато солі містять ультраоброблені продукти: снеки, піца, готові страви з супермаркетів. Також до групи ризику належить оброблене м’ясо — ковбаси, шинка, бекон, м’ясні консерви. За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я, це м’ясо, яке було змінене шляхом засолювання, копчення чи інших процесів для подовження терміну зберігання або покращення смаку.

Окрім солоної їжі, негативно впливати на тиск можуть продукти з високим вмістом насичених жирів, а також солодкі та висококалорійні страви. Вони безпосередньо не підвищують тиск, але сприяють набору ваги, що є важливим фактором розвитку гіпертонії.

Також фахівці звертають увагу на вживання алкоголю та кофеїну. Надмірне споживання алкоголю пов’язане з підвищенням тиску. Щодо кофеїну, то помірна кількість для більшості людей не є проблемою, однак у чутливих осіб він може впливати на показники тиску.

Для профілактики та контролю гіпертонії медики радять дотримуватися здорового способу життя. Зокрема, рекомендується збалансоване харчування з великою кількістю овочів, фруктів і цільнозернових продуктів, обмеження солі, регулярна фізична активність (не менш як 150 хвилин на тиждень), контроль маси тіла, відмова від куріння та помірне вживання алкоголю.

Окремо виділяють дієту DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), яка спеціально розроблена для зниження тиску. Вона передбачає збільшення споживання клітковини, калію, кальцію та магнію, а також обмеження натрію та шкідливих жирів.

