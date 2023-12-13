Категорія
Здоров’я
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Лікарі попередили про небезпеку стримування чхання та розповіли шокувальну історію чоловіка

Лікарі попередили про небезпеку стримування чхання та розповіли шокувальну історію чоловіка

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
Перегляди
825
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Лікарі попередили про небезпеку стримування чхання та розповіли шокувальну історію чоловіка

Чоловік порвав горло під час чхання / Фото: flickr.com

Він вилікувався через 5 тижнів.

Лікарі попередили, що не можна занадто довго стримувати чхання після того, як чоловік прорвав горло.

Про це пише ladbible.com.

Неназваний шотландець, який був за кермом, затиснув ніс і закрив рота під час чхання. Інтенсивність його чхання була настільки величезною, що у його горлі утворився отвір діаметром 2 см.

Після того, як його терміново доставили до лікарні, медики сказали, що чоловік страждав на алергічний риніт. Доктор Расадс Нісіров з Університету Данді попередив, що якщо стримувати чхання, накопичення може бути у 20 разів вищим від звичайного.

Чоловік порвав горло під час чхання / Фото: BMJ / ©
Чоловік порвав горло під час чхання / Фото: BMJ

Він зазначив: "Кожному слід рекомендувати не придушувати чхання, затискаючи ніс і тримаючи рота закритим, оскільки це може призвести до перфорації трахеї. Консервативне лікування розривів трахеї є варіантом для клінічно стабільних пацієнтів, які не потребують штучної вентиляції легень з невеликими розривами трахеї. Пацієнти повинні перебувати під ретельним наглядом у стаціонарі протягом 24–48 годин щодо будь-якого погіршення".

Читайте провідні новини дня:

Повідомляється, що 30-річний чоловік відчув сильний біль у шиї одразу після епізоду чхання. Під час огляду його шия була набрякла з двох сторін, "з легкою крепітацією під час пальпації та обмеженим діапазоном рухів шиї".

Його виписали з лікарні після двох днів спостереження зі знеболювальними та ліками від алергічного риніту.

Рана зажила за п'ять тижнів.

Нагадаємо, дівчина з неймовірно рідкісним захворюванням чхає 12000 разів на день. Через це їй довелося кинути школу.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
825
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація