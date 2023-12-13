Лікарі попередили про небезпеку стримування чхання та розповіли шокувальну історію чоловіка

Він вилікувався через 5 тижнів.
Лікарі попередили, що не можна занадто довго стримувати чхання після того, як чоловік прорвав горло.
Про це пише ladbible.com.
Неназваний шотландець, який був за кермом, затиснув ніс і закрив рота під час чхання. Інтенсивність його чхання була настільки величезною, що у його горлі утворився отвір діаметром 2 см.
Після того, як його терміново доставили до лікарні, медики сказали, що чоловік страждав на алергічний риніт. Доктор Расадс Нісіров з Університету Данді попередив, що якщо стримувати чхання, накопичення може бути у 20 разів вищим від звичайного.
Він зазначив: "Кожному слід рекомендувати не придушувати чхання, затискаючи ніс і тримаючи рота закритим, оскільки це може призвести до перфорації трахеї. Консервативне лікування розривів трахеї є варіантом для клінічно стабільних пацієнтів, які не потребують штучної вентиляції легень з невеликими розривами трахеї. Пацієнти повинні перебувати під ретельним наглядом у стаціонарі протягом 24–48 годин щодо будь-якого погіршення".
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Повідомляється, що 30-річний чоловік відчув сильний біль у шиї одразу після епізоду чхання. Під час огляду його шия була набрякла з двох сторін, "з легкою крепітацією під час пальпації та обмеженим діапазоном рухів шиї".
Його виписали з лікарні після двох днів спостереження зі знеболювальними та ліками від алергічного риніту.
Рана зажила за п'ять тижнів.
Нагадаємо, дівчина з неймовірно рідкісним захворюванням чхає 12000 разів на день. Через це їй довелося кинути школу.
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