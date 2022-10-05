Лікарі попереджають про пік захворюваності на коронавірус в Україні: чи закриватимуть школи на карантин

З кожним тижнем кількість хворих на коронавірус збільшується. Як і минулого року вирує штам "Омікрон", дещо видозмінений, однак не такий страшний як попередник "Дельта".

Про факти йдеться у сюжеті ТСН.

"На кінець листопада лікарі очікують пік захворюваності. І це все може внести корективи, в уже, як здавалось, налагоджені процеси. Наприклад, шкільний. Попри повномасштабний напад Росії освітянам вдалось запустити навчальний процес, та все може змінитись", - передають кореспонденти.

Попри війну в країні, запустити уроки офлайн освітянам вдалося. Зараз, кажуть вчителі, треба зробити все можливе аби не дозволити коронавірусу знову відправити всіх в локдаун.

Кількість хворих на коронавірус з кожним днем зростає. Пік захворюваності очікують в кінці листопада. Циркулює штам "Омікрон", не такий важкий як "Дельта", але дуже швидко поширюється.

Носити маски, обробляти руки і звісно вакцинуватись, як від грипу так і коронавірсу. Те, що радять лікарі і про що забули люди. Це звісно не допоможе уникнути хвороби, але однозначно полегшить її перебіг, запевняють медики. А головне не паралізує життя та освіту, як в попередні роки.

На сьогодні очно та в змішаному форматі в Україні вчиться понад 2 млн учнів. І саме така форма освіти на тепер сприяє меншому зростанню хвороби коронавірусу серед дітей.

Через війну загальний карантин та масковий режим в усій країні не запроваджуватимуть. Проте, до обмежень може вдатись кожен регіон та освітній заклад самотужки, виходячи з епідеміологічної ситуації.

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