Дефіцит якого вітаміну викликає сивину та випадання волосся: пояснили лікарі

Проблеми з волоссям, як то рання сивина, а то і випадання можуть найрізноманітніші чинники – від стресу до генетичних захворювань, неправильного харчування інше. Серед причин також, як стверджують лікарі, і нестача в організмі вітамінів.

У дослідженні, опублікованому в Національній медичній бібліотеці США National Institutions of Health, був проведений аналіз впливу вітаміну В12 на стан волосся. Доктор Майкл Ейдельман дійшов висновку, що “з медичного погляду сивина потенційно може бути пов’язана з дефіцитом вітаміну В12”. Дерматолог доктор Ерік Швайгер пояснив, що недолік меланіну, пігменту, що міститься в волосяних фолікулах, призводить до появи сивих пасом.

Відомо, що основна функція вітаміну В12 полягає в тому, щоб підтримувати нервові клітини і клітини крові в здоровому стані. Організм отримує достатню кількість вітаміну В12, якщо людина вживає м’ясо, молочні продукти. Але , як виявило дослідження, у деяких пацієнтів його засвоєння з їжею утруднено. Дослідники відзначили, що дефіцит В12 часто поєднується з дефіцитом фолієвої кислоти і біотину у людей, чиє волосся рано почали сивіти і випадати.

Вітамін В12 міститься у їжі тваринного походження -- печінці, м'ясі, рибі, морепродуктах, молочних та кисломолочних продуктах, яйцях тощо. Найбільші джерела вітаміну В12 — яловича і теляча печінка. Її рекомендовано вводити в раціон хоча б один раз на тиждень.

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